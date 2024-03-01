عروض الجمعة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

لليوم الثاني على التوالي تستمر عروض الأفلام المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية بالإسماعيلية داخل قصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا حيث تفتح الاماكن الثلاثة أبوابها مجانا أمام المواطنين وصناع الافلام على فترتين صباحية ومسائية.

وانطلق المهرجان مساء الأربعاء وبدأت اولى العروض أمس الخميس ويستمر عرض نحو ١٢١ فيلم ممثلين عن ٦٢ دولة بينهم ١١دولة عربية حتى الخامس من مارس الجاري .

القاعة الكبيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية

وتشهد العروض اليوم الجمعة في القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية حيث تبدأ عروض اليوم

الساعة 10:45 صباحا بعرض افلام "ديدرا" و"الصورة العائلية" "ونهاية الرحلة" و"الراهب شيشن" و"البلاد البنفسجية" و"ايوب" و"مار ماما" و"اخر الليل"

وفي الساعة 12:45 ظهرا تعرض افلام "بعد الجسر" و"جوع".

وفي الساعة 2:30 ظهرا يعرض فيلم "تحت التشييد"

وفي الساعة 4:05 عصرا تعرض افلام "الحياة حلوة" و"كينوبسيا" و"من لوحة الي اخري"

وفي الساعة 6 مساءا يعرض فيلم "ستيفي"

وفي الساعة 7:35 مساءا يعرض ماستر مع المخرج الامريكي ستيف جيمس.

القاعة ٢ بقصر ثقافة الإسماعيلية

وتبدأ العروض بالقاعة الصغري في قصر ثقافة الإسماعيلية الساعة 11 صباحا حيث يعرض افلام

"شهاب" و"كنت اعتقد انني ساصنع فيلما شاعريا من اخي"

وفي الساعة 12:35 ظهرا يعرض افلام "مختار عاشق الازميل" و"الفنان الساخر" و"لعبة الموبايل" و"ساكن" وعن اشياء لا اعرفها"

وفي الساعة 3:05 تعقد حلقة بحثية عن "الصحافة الفنية في مصر 1952 الي 1973" .

وفي الساعة 6 مساءا يعرض افلام "رجل يغرق" و"عالم ليس لنا" و"عودة رجل"

وفي الساعة 7:35 مساءا يعرض افلام "وحيد القرن الاخير" و"البريما اليسا كاريلو كايربرا"

سينما دنيا

وتبدأ العروض بسينما دينا في العاشرة صباحا بعرض افلام "كازابلانكا"و" اغتيال" و"الوريثات"

وفي الساعة 12:30ظهرا يعرض افلام "سمر.. قبل اخر صورة" و"الموت خطير.قد يكون مؤذيا"

وفي الساعة 2:45 ظهرا يعرض افلام"ما ماما" و"صورة جماعية" و"اخر الليل" و"في ظل شجرة السرو"و"الصورة العائلية" و"ديدرا"

وفي الساعة 4:20 عصرا تعرض افلام "كما كانت" و"36 شارع الورود" و"النمل الابيض" و"ان تكون طائرا او لا تكون" و"نهاية رحلة".

وفي الساعة 6 مساءا تعرض افلام"بدون اجازات شتوية" و"مطاردة الشمس الشط" .وفي الساعة 7:50 مساءا تعرض افلام "الحياة حلوة" و"سوف يحتوينا القمر" مكتبة مصر العامة ويبدأ عرض الافلام اليوم بمكتبة مصر العامة في الساعة 11 ظهرا حيث يعرض فيلم "ديدرا" و"الصورة العائلية" و"نهاية رحلة" و"الراهب سيشن" و"مار ماما" .

وفي الساعة 4 عصرا تعرض افلام "الشتاء الاخير" و"تحت التشييد" .

وفي الساعة 6 مساءا يعرض فيلم "الحياة حلوة".