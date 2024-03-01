قوافل حياة كريمة تبدأ أولى محطاتها لشهر مارس بقرية الحمراوين بالقصير

تنطلق اليوم الجمعة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر مارس الجارى، والتى من المقرر لها أن تنطلق من الوحدة الصحية لقرية الحمراوين شمال مدينة القصير، وتستغرق يومي الجمعة والسبت 1و2 مارس ثم تنتقل إلى قرية المستعمرة جنوب مدينة القصير وتستغرق فيها يومين الاحد والاثنين المقبلين 3و4 مارس ومنها إلى قرية ام الحويطات شمال مدينة سفاجا وتستغرق يومين الثلاثاء والأربعاء 5و6مارس

وتبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى شمال البحر الأحمر فى وحدة الأمل الصحية بمدينة رأس غارب لمدة يومين الخميس والجمعة 7و8 مارس ثم تصل محطتها الاخيرة بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب يومى السبت والأحد 9 و10 مارس.

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.



وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بقرى البحر الأحمر قد انتهت بالكشف عن 1883 مواطنًا خلال شهر فبراير الماضى ، حيث تم تخصيص 7 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونظم فريق قوافل محافظة البحر الأحمر، 7 قوافل طبية متكاملة خلال شهر فبراير على مدار 14 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات رأس غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين وسفاجا، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، إلى أنه تم الكشف وصرف العلاج ل1883 حالة و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات ل 334 حالة، بالإضافة إلى الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الامراض المزمنة ل 467 حالة و عدد حالات السونار 38 و التثقيف الصحى 217 حالة ،، وان التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء و توليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان - الاطفال- العظام

تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.