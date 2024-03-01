غدا.. محاكمة 5 متهمين بخلية ولاية الإسماعيلية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة غدا السبت بمجمع محاكم بدر، محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية ولاية الإسماعيلية " الإرهابية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.



ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.