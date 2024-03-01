المسلسلات الكوميدية "مصدر البهجة" للجمهور فى رمضان

لا يخلو ماراثون شهر رمضان من المسلسلات الكوميدية التى ينتظرها الجمهور بشغف، فهى تُعد مصدر للبهجة والسعادة لهم، بعيدًا عن ضغوطات العمل والحياة.

مسلسل الكبير أوى 8:

يعد أحد أهم المسلسلات التي ارتبطنا بها في السنوات الاخيرة، التي تحكي عن قصة بطل المسلسل “أحمد مكي” الذي يجسد شخصية من ثلاثة إخوة كل منهم يختلف من حيث الثقافة والخلفية الاجتماعية في إطار كوميدي محبب ارتبطنا به لسنوات.

المسلسل من بطولة أحمد مكى ،بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

مسلسل بابا جه:

تدور أحداثه حول هشام رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

والمسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

مسلسل فراولة:

تظهر “نيللى كريم” بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

مسلسل أشغال شقة:

تدور أحداثه حول أخصائي الطب الشرعي وزوجته، يرزقا بتوأم بعد فترة من زواجهما، وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال، يقرر الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

مسلسل لانش بوكس:

تدور أحداثه حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجأت السيئة تتوالى.

المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، سيناريو وحوار عمرو مدحت بطولة جميلة عوض وفدوى عابد وأحمد وفيق ومغني الراب شاهين وصدقي صخر وعلي السبع.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد:

تدور أحداثه حول ميكانكي سيارات ويعول شقيقه الأصغر الذي يورط نفسه وشقيقه في الكثير من المشاكل الكبري والأزمات التي يقع فيها بدون حساب وسوء تقدير.

المسلسل من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين..، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل صدفة:

تدور أحداثه حول مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من الصراعات في حياتها الشخصية، ، في إطار اجتماعي شيق ممزوج بالكوميديا بين حياتها خارج المدرسة وداخلها مع الطلاب.

المسلسل من بطولة ريهام حجاج ، خالد الصاوي ،سلوى خطاب ،رشدي الشامي ،ميار الغيطي ،رباب ممتاز ،فراس سعيد ،عصام السقا ،نور إيهاب، وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.