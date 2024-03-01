تترات رمضان 2024| تنوع غنائي وموسيقي لحكايات الدراما

يشكل التتر الغنائي أو الموسيقي للمسلسلات صورة سمعية وتمهيدية لقصة العمل بشتى أنواعه، و جزء لايتجزأ من العمل وأهم عناصرها، وينصب عليه الاهتمام في الموسم الدرامي الرمضاني، الذي يضم في هذا العمل سلسلة من القصص الاجتماعية المتنوعة بين الكوميدي الشعبي الاجتماعي الشبابي والسياسي.

حمزة نمرة ونوال الكويتية للمرة الأولى في تترات رمضان 2024

نسلط الضوء في السطور الآتية على قائمة المطربين المشاركين في التتر الدرامي والموسيقى التصويرية للمسلسلات، وسنبدأ بالذين حظوا بالفرصة الأولى للغناء في التتر الدرامي، وعلى رأسهم الفنان حمزة نمرة الذي سيقدم أغنية مسلسل "سر إلهي"، والفنانة القديرة نوال الكويتية التي ستغني للدراما المصرية للمرة الأولى في مسلسل "ًصيد العقارب"،

ونستكمل باقي قائمة التترات الرمضانية كالآتي:

عبد الباسط حمودة ووائل الفشني وأحمد شيبة في ألوان الدراما الشعبية

الفنان الشعبي عبد الباسط حمود يغني لأحداث مسلسل المعلم، والفنان أحمد شيبة في "ضربة معلم".

محمد عدوية يعود وأصالة مع نعمة الأفوكاتو

ومع الصوت المميز لوائل الفشني الذي سيحكي قصة "بيت الرفاعي"، والفنان محمد عدوية يروي غنائيًا مسلسل "صلة رحم"، والفنانة أصالة مع "نعمة الأفوكاتو".

فريق مسار إجباري في مسلسل يحمل إسمه

والمسلسل الشبابي "مسار إجباري"، سيقدم أغنيته الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري الذي نجح في تجربة التتر الدرامي في “الهرشة السابعة، جولة أخيرة” والمفارقة المميزة التي أتت بتطابق إسمه مع عنوان المسلسل.

مدحت صالح مع حكايات إمبراطورية م

ومع موعد جديد مع الفنان القدير مدحت صالح في مسلسل “إمبراطورية م”، والذي حقق نجاح جماهيري كبير في غناء تتر “راجعين ياهوى” في رمضان 2022

الموسيقى التصويرية في دراما رمضان 2024

ومن ناحية الموسيقى التصويرية، يقدم الموسيقي خالد حماد أجواء مميزة كعادته في مسلسل "مليحة، وإمبراطورية م"، حيث تحدث عنهما في تصريحات صحفية سابقى بأنهما مختلفان عن بعضهما تمامًا لاختلاف موضوعهما، حيث يحمل مليحة ملحمة موسيقية لتشبعه باقصة إجتماعية وسياسية وإنسانية، وإمبراطورية م ومايحمله من طابع اجتماعي كوميدي قريب من المشاهد.

الموسيقي خالد حماد

والموسيقي خالد الكمار في مسلسل "عتبات البهجمة" مع الفنان القدير يحيى الفخراني الذي يتحدث عن محاولة تواصل الأجيال السابقة بالحالي عن طريق أقرب وسيلة لديهم وأكثرها استخدامًا وهي "وسائل التواصل الإجتماعي".

والموسيقي شادي مؤنس يضع نوتاته في مسلسل "جودر، صيد العقارب"، والذي نجح وبجدار في تكوينه الموسيقي البارع لأجواء مسلسل "جزيرة غمام في رمضان 2022