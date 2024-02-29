الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نسرين طافش تفاجيء متابعيها بخصر منحوت وجمال طبيعي عبر إنستجرام (صور)

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضه أنوثتها بإطلالة رياضية مثيرة وجذابة.


 

نسرين طافش تستعرض أنوثتها بلوك رياضي جريء

وبدت نسرين طافش بلوك رياضي أنيق، فضم بنطال ليجن مُجسم باللون الرمادي بصيحة الهاي ويست، ونسقت عليه كروب توب باللون الأسود مكشوف البطن والخصر، وفوقه جاكيت جلد أسود مطرز باللون الأخضر والأحمر، مما عكس أناقتها ورشاقتها.


 

وحملت نسرين طافش حقيبة كروس جلد باللون الأسود، وانتعلت بوت طويل نفس اللون، وتزينت بمجوهرات مميزة، ضمت سلسلة طويلة شكل القلب، وأقراط تتدلى من أذنيها، بالإضافة لساعة باللون الفضي والذهبي.


 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نسرين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى علي أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي المرتب واللامع، وثبتت الغُره على الجانب الأيمن، مما عكست أنوثتها وجمالها.


 

ووضعت مكياجًا هادئًا، فإعتمدت ظلال العين بدرجات النود الفاتحة، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وزينت وجنتيها ببلاشر وأحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، مما تماشى مع لون بشرتها واستايلها الرياضي.

 

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