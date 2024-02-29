الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تترات رمضان 2024| صوت محمد عدوية يحكي قصة "صلة رحم"

بوابة الوفد الإلكترونية

يُغني الفنان محمد عدوية، تتر البداية والنهاية لمسلسل “صلة رحم”، الذي يشارك في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.

أبطال مسلسلة صلة رحم 

تتحدث حلقات مسلسل صلة رحم عن قضية اجتماعية شائكة ومحرمة شرعًا وهي “تأجير الأرحام”، مع الفنان إياد نصار والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة يسرا اللوزي ،على الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر

 

قصة مسلسل صلة رحم

في منزل بسيط يسكنه زوجان يملأن أرجاء البيت بدعواتهما أ يرزقا بطفل لكن الحالة الصحية للزوجة تحول دون ذلك فلايكتمل جنينها في أحشاءها وسرعان مايرحل عنها دون سابق إنذار فيدخل الشيطان بينهما بفكرة تأجير رحم لوضع نينهما فيه مقابل مبلغ مادي بهيظ، ومن هنا نجد بزوغ الصراع بين احتياج الأمومة وحب المال، فكيف تجري حياتهما بعد هذا القرار المحرم شرعًا والشائك اجتماعيًا.

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ محمد عدوية من خلال أغنية “قبطان سفينتي" وتقول كلماتها "مية هوا أرض بور واقف مستني أنا لآخر الطابور الدنيا مالها الحب خانها الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا مالي انا بالعالم ده مش داري بيه ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه عامل لليأس ميوت قالب الخوف برموت راعب الحياه بالموت اسابق الصوت بالضوء ألخص الكون في ستور اشوط انا برجلي نجوم ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه راكب دماغي مش راكب الموج قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم نداهه تنده عليا بصوت معزوف خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف".

 

 

 

 

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