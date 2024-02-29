عمرو عبدالفتاح يفتح النار على اتحاد الكرة وينتقد سياسة العشوائية

المدير الفني لفريق 2007 بنادي اورانج يتحدث للوفد

فتح عمرو عبدالفتاح المدير الفني لفريق 2007 بنادي أورانج، أحد أندية دوري القسم الثالث، النار على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وانتقد سياسة العشوائية والمجاملات التي تسيطر على أداء لجنة المسابقات بالاتحاد، ما تسبب في ضرر بالغ لفريقه .

وقال عبدالفتاح في حواره مع بوابة الوفد الإلكترونية، أن فريقه يقدم مستويات جيدة في مسابقة منطقة الجيزة 2007، وتكلل تعب لاعبيه بوصولهم لنهائي البطولة، مؤكداً أنه لم يحالفه التوفيق في البطولة وذلك لأسباب تعود لاتحاد الكرة بصفة عامة، ومنطقة الجيزة وحكم المباراة بصفة خاصة .

وأكد عمرو عبدالفتاح، أن مسؤولي المنطقة يحاربوا نادي أورانج ومجلسه، ويقوموا بتضيع مجهود وتعب لاعبين يتطلعوا للمستقبل .

وانتقد المدرب طاقم حكام مباراة فريقه أمام نادي الترسانه التي أقيمت ضمن منافسات نهائي بطولة الجيزة، وأشار إلى ان محمد زيدان حكم الساحة كان يدير المباراة لصالح المنافس .

وأوضح المدرب في حديثه، أن حكم المباراة لديه أخطاء تحكيمية كارثية خلال ادارته للمباريات السابقة مثلما حدث في أحد مباريات دور المجموعات، كما أصرت لجنة السابقات في تعيينه لإدارة المباراة المصيرية التي ستحدد من سيشارك في قطاعات الناشئين .

وأكد أن لاعبيه تتعرض للضغط النفسي بسبب ما تراه من أخطاء تحكيمية فادحة تضيع مجهودهم طوال الموسم، وأشار إلى أن لاعبيه فقدوا الثقة بأن يبذلوا مجهود ثاني ويضيع لان المسؤولين ينصفوا المصلحة على اللعب النظيف .

وتساءل عبدالفتاح، أين اتحاد الكرة من هذه المهازل ؟! هل أصبحت كرة القدم فى مصر تُدار بالتليفون والمصالح!.. مؤكداً أن هناك ما يسمي بالحكم الإستثماري يعنى أن يدفع مبالغ مقابل إدارة مباريات وهل هذا يصح ؟.

مستطردا: أن هذه نتيجة طبيعية لهذه الإدارة العشوائية، هل من الطبيعي أن يتم تغيير ملعب المباراة قبل المباراة بـ24 ساعة، هل من الطبيعي أن يتم تعيين طاقم تحكيم دون المستوى فى مباراة فاصلة ؟.

قال في نهاية حديثه، اوجه الشكر والتقدير لإدارة النادي وذلك على الثقة الكبيرة منذ تعييني مدربا للفريق، وعلى الدعمين المادي والمعنوي اللذين قدماهما للفريق بصفة عامة وللاعبين بصفة خاصة .

كما أقدم الشكر للجهاز الفني المساعد له وهم سليمان عبدالحميد مدرب عام، عمر حشمت مدرب حراس، حسين سويلم رئيس القطاع، وللجهاز الإداري للفريق وهم عمرو مدبولى مدير إدارى، تهامى الريان إدارى الفريق، على الجهود المخلصة التي قدموها للفريق في الفترة الماضية، وتعاونهم وتجاوبهم معه .