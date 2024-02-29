أول قرار لجوميز للاعبى الزمالك بعد الفوز على الداخلية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض الأبيض لتدريبه في العاشرة صباح غداً الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض المدير الفني منح اللاعبين راحة غداً، بعد الفوز على الداخلية في مباراة اليوم في مسابقة الدوري، في ظل ضيق الوقت قبل لقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 15نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر.