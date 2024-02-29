عزيز مرقة يدعم فلسطين فى ديو "يا زمان".. يجمعه بزاب ثروت لأول مرة

طرح الفنان عزيز مرقة ديو “يا زمان” بمشاركة كل من المطرب زاب ثروت، والموزع الموسيقى ماهر الملاخ، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من كلمات زاب ثروت، وعزيز مرقة، وألحان علاء وردى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج يارا عياش.

ديو يا زمان

أغنية "يا زمان" تجمع لأول مرة زاب ثروت وعزيز مرقة، حيث تلاقت أفكارهما سويا، بتوجيه رسالة خاصة من خلال أغنية تحكى معاناة دولة فلسطين المحتلة منذ القدم، من الاحتلال الغاشم والأساليب الخارجة، التي يستخدمها تجاه الفلسطينيين، فعبر زاب عن تجسيد الواقع المرير الذى يعيشه سكان قطاع غزة.

وعبر الفنان عزيز مرقة خلال الأغنية عن الأساليب الخارجة التى يمارسها الكيان الصهيوني ضد حقوق الإنسان، ودارت فكرة التصوير من خلال ظهور الثلاثى زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ فى مؤتمر صحفى يناقشون القضية الفلسطينية فى محاولة بائسة لوجود حل لهذه القضية، والتى يحلم بها الكثير بأن تصبح حرة في يوماً ما.

وكان فاجأ الفنان عزيز مرقة جمهوره بكشفه كواليس أغنية “على بالي”، مشيرًا إلى أن الأغنية عند طرحتها حققت فشلا ذريعًا في البداية قبل أن تكون سببا في تغير مستقبله.

وأضاف عزيز مرقة إنه عقب العمل في الإنتاج وتنظيم الحفلات قرر “التجربة” من خلال أغنية “على بالي”.

وتابع عقب مرور عامين قرر إعادة تقديمها بشكل جديد من خلال البيانو، مؤكدًا: “انتشرت بعد ذلك ومستقبلي تغير”.

وعن السوشيال ميديا، اكد إنه يمتلك فريقًا على قدر كبير من الكفاءة، قائلا: “السوشيال ميديا هو كلام الناس وهي عالم يشبه الواقع لكن ليس هو الواقع”.

وكشف كواليس التفاعل مع المعجبين بعيدًا عن الحفلات الفنية من خلال جولاته بالشارع والغناء مع المعجبين، حيث قال إن أول خطوة قام بها في هذا الأمر كان من خلال محافظة الإسكندرية عقب حفل فني ألغيت لذا قرر تصوير فيديو ووجه دعوة لمقابلة المعجبين بأحد المناطق.

وأضاف: “هذا الأمر بمثابة فرصة إني لو أنا فنان حقيقي هل أستطيع الخروج للشارع وسط الزحام وأستطيع ترفيه المتابعين مجانًا وهذه كانت أول تجربة وكنت خائف جدًا إن محدش ييجي، وعندما أعلنت الأمر وجدت توافد عدد كبير وصل للمئات بالنهاية”.

ولفت عزيز مرقة: “عقب ذلك فهمت إنها وسيلة أن أعيش حياة بها احتكاك للجمهور”.

بينما تحدث عن كواليس أغنية جديدة باسم “بحبك للسماء” قام بغنائها لأول مرة في “كلام في الزحمة” على “نجوم إف إم”، مشيرًا إلى أنها سيتم طرحها قريبًا.

وقال عزيز إنه كتب جزء منها خلال فترة كورونا، موضحا: “تركتها لمدة عامين والآن انتهيت منها”.

كما كشف عزيز مرقة عن الخطوات الجديدة التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة، قائلا: “هذا العام لدي الكثير من الأغنيات وهناك غزارة بالإنتاج، ثم حصلت على دورة تمثيل لأنني أريد الدخول في مجال التمثيل ثم الإخراج ثم إنتاج الأفلام”.

وأوضح أنه خلال وجوده في دولة الأردن خلال فترة الحظر نتيجة فيروس كورونا كان يتعاون مع عدة مؤسسات لإقامة فعاليات فنية، موضحا: “الموضوع كان مجهودًا ثقيلا، في وقت كنت أسافر لمصر كثيرًا وعقب انتهاء ذروة كورونا سافرت لمصر وساعدتني كثيرًا وبالنسبة لي هي حضن”.

أول حفلة في مصر



واسترجع عزيز مرقة ذكريات أول حفل في مصر، لافتًا إلى أن أول حفل له كان في ساقية الصاوي ثم حفل آخر بمكتبة الإسكندرية، حيث حضر في أول حفل 100 شخص وفي الحفل الثاني 30 أو 40 شخصًا، منوهًا بأنه لاحظ أن التفاعل من الجمهور كان كبيرًا.

وتابع: “بدأت في ملاحظة أن هناك شيء مختلف بمصر، واكتشفت إن الماكينة المصرية بالتحديد القاهرة معنية إنها تأخذ الفنان وتوصله للنجومية”.

الانطلاقة الفنية

كما أشار إلى أنه في المرحلة الدراسية بالمدرسة كان يعزف على البيانو في عدد من الفنادق وكان الأمر بمثابة تجربة مهمة، موضحا أنه درس عقب ذلك في المرحلة الجامعية التأليف الموسيقي.