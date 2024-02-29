الليلة.. افتتاح الدورة الـ8 لمهرجان مسرح الجنوب بقنا

العراق ضيف الشرف.. و«سرديات فلسطينية» تحكى مأساة غزة يوميًّا

42 مسرحية تراثية تتنافس على الجوائز من 18 دولة.. ومعرض للحرف اليدوية يستعرض تراث الصعيد

يقام اليوم حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان مسرح الجنوب بمحافظة قنا، والذى تستمر فعالياته حتى 6 مارس الجارى، وتحتفى الدورة هذا العام بالمسرح العراقى، تحت شعار «مسرحنا حياتنا»، ويشهد الحفل عرضا مسرحيا تراثيا يحكى العادات والتقاليد الصعيدية المصرية، على مسرح قصر ثقافة قنا.

وتتميز هذه الدورة بعرض عدة أعمال فلسطينية منها «سرديات فلسطينية» فى مسابقة الحكى التى تعرض يوميا ضمن فعاليات المهرجان.

يتنافس على مسابقات المهرجان 42 عرض تم اختيارها من 365 عرضا من جميع انحاء العالم، وكلها عروض تراثية حسب طبيعة المهرجان، منها المصرية «أبواب وظلال»، و«شهقة الطين» و«الوابور»، و«جبخانة»، والاسبانية «عروس الريح»، و«اوليفيا النباتية»، ومن العراق عرضا «شغف»، و«طقوس الحطب»، والأردنى «ليلة الانحوتة»، والعمانى «على قارعة النسيان»، والتونسى «جلجامش» والجزائرى «مانيا»، والليبى «حلم أصحاب الصوب» والفلسطينى «العهد»، والمغربى «خيانة» و«نقوش على الخواء» و«همس»، والبحرينى «شرخ»، والسعودى «نشرب إذا»، والتونسى «أحمر شفاة»، والعمانى «كوتار» والعرض المشترك الصرخة الصامتة (تونس/الجزائر).

وفى برنامج عروض خارج التنافس تم اختيار العرض الفلسطينى «شو صار بالقطار»، والمصرى اسمها انسى والافاعى ومن رومانيا المصعد والفرنسى، بدون مكان أو نار ومن بولندا روميو وجولييت.

وفى برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة تم اختيار العراقى بلا حدود والسودانى المرأة والسلطان والتونسى التائهان والجزائرى فرحتنا فى قنا والعراقى الشهداء لا يدخلون الجنة وشكسبير.

وفى برنامج مسرح الطفل تم اختيار عروض، أرجوز وأرجوزتا (مصر)، الفراشة البيضاء (تونس), عشرة على عشرة (العراق)، الورقة المفقودة (مصر), ماريونت (مصر), الساحرة (تونس)، مهرجون فى مهمة (تونس)، سنان البطل الخارق (العراق)».

تقام الفعاليات فى 12 موقعا هى «قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة نجع حمادى، قصر ثقافة قوص، مركز شباب العمال، الكنيسة الانجيلية، مستشفى الأورام، مركز شباب دندرة، مركز شباب الطويرات، مركز شباب البياضية.. الجبلاوى، مركز شباب الدوما بالإشراف الشرقية، مدينة دريمز، بالاضافة إلى إقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات.

وتنظم ادارة المهرجان معرضا للحرف التراثية والبيئية، يتضمن عددا كبيرا من المشغولات اليدوية والبيئية وكذلك الحرف التراثية التى قام بها أبناء محافظة قنا والذين حصلوا على ورش تدريبية فى مجال تصنيع الحرف اليدوية والتراثية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الحرف الخاصة بمحافظة قنا وتقديمها للضيوف الأجانب والعرب المشاركين فى المهرجان.

صمم بوستر المهرجان لأول مرة على شكل امرأة، وعن هذا التصميم قالت الفنانة نسرين محمود شعبان مصممة البوستر: فكرت اثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة أن يكون مختلفا عن السنوات الماضية، خاصة أن المهرجان يهتم بقضايا المرأة ولكن لم يتم الاشارة اليها من قبل، فالصورة من العرض المسرحى الاسبانى «عرس الدم» الذى حصل على عدد من الجوائز خلال الدورة السابعة من المهرجان، وعبر بشكل كبير عن قضايا المرأة على المستوى العالمى.

يستضيف المهرجان 50 شابا من الاقاليم المختلفة الذين يرغبون فى حضور الورش التدريبية مجانا فى دورته الثامنة، والورش التدريبية هى ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبدالحميد، الديكور د. عايدة علام، والإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف، و الدراما والمسرح للمخرج الإسبانى باتى دومينيك، وصناعة العرائس للفنان أحمد أبوطالب، والمكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى، وورشة الموسيقى والغناء المسرحى للموسيقار محمد مصطفى، وورشة التصوير المسرحى للمصور الصحفى حسن عمار، ورشة تعليم اداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.

يصدر المهرجان 8 مطبوعات هذا العام، وتشهد إصدارات هذا العام تنوعا وابداعا دوليا من مصر والمغرب والعراق والاردن، منها كتاب عصام السيد.. المُعلم من تأليف باسم صادق، 211 فهرنهايت للكاتب بكرى عبدالحميد، صفحات موجزة من المسرح العراقى للمؤرخ العراقى الكبير ا.د. على الربيعى، صورة المسرح المصرى من فؤاد دوارة إلى عمرو دوارة المؤلف المغربى د. عبدالرحمن بن زيدان، عبدالرحمن الشافعى.. زمار الحى الذى يُطرب المؤلف د. محمد أمين عبدالصمد، وكتاب النصوص الفائزة فى مسابقة التأليف المسرحى، وفاز بها كتاب من مصر والعراق والاردن، وكتيب الدورة الثامنة وأخيرا كتاب 9 سنوات من الإنجازات، ويتناول ما تم من أنشطة وفعاليات خلال هذه السنوات.

وتوفر اكاديمية الفنون 10 منح دراسية مجانية للفائزين المصريين والهدف من هذه المنح هو العمل على صقل مواهب الشباب المصرى فى محافظات الصعيد بالدراسة الأكاديمية.

وعن اقامة المهرجان للمرة الثانية فى قنا قال المحافظ اللواء أ. ح. أشرف الداوودى، سعيد لإقامة المهرجان للمرة الثانية، وهذه كانت رغبتى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الدورة السابقة داخل محافظة قنا، وأشكر إدارة المهرجان برئاسة الكاتب هيثم الهوارى لأنه استطاع أن يقدم دورة ناجحة رسمت البسمة وأسعدت جمهور محافظة قنا بالكامل، ولبى طلبى فى أن تشارك قنا فى كل عام فى دورات المهرجان، حتى لو لم يقم على أرضها لأن الثقافة هى غذاء الروح، ونستطيع من خلال القوى الناعمة أن نصل إلى فكر قويم وفكر سليم.

وأضاف، ما تميز به هذا المهرجان أنه عرض فعالياته داخل نجوع وقرى قنا، وهذا ما ننتظر تقديمه فى الدورة الجديدة، حيث كان الإقبال كبيرا والتفاعل قويا جدا وغير مسبوق بين الأهالى والأطفال، وأسعدنى كثيرا كيف كان أهالى المحافظة متفاعلين مع العروض الأجنبية، فأنا تابعت بشكل جيد عروض الأراجوز التى قدمت فى قرى حياة كريمة، فرشوط ودشنا، ونجح حمادى وقرية بشلاو – نقادة، المعنى، نجع حمدالله، والطويرات، والمسرح الصيفى ونادى الفتيات بالإضافة لقصر ثقافة قنا وغيرها من القرى والنجوع، والاطفال تفاعلوا كثيرا مع الفرق فى الشارع، وايضا المكتبة المتنقلة وتوزيع الكتب الذى قام به المهرجان، كل ذلك يوضح كيف أن المواطن المصرى مثقف ولديه وعى ثقافى حاد، ويتقبل كافة الثقافات من كافة الدول، فإدارة المهرجان وضعت خطة لتقديم الفعاليات فى كل ارجاء المحافظة من قرى ومدن، وهو يعد اضافة قوية تتم خلال العيد القومى للمحافظة بنشر الثقافة والفنون، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التى يتم تقديمها للمواطنين، وسعيد انها تقام للمرة الثانية فى نفس التوقيت وفى الأيام الجميلة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

المكرمون: المهرجان فرصة للتعرف على العادات والتقاليد المختلفة

يكرم المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى دورته الـ8، مجموعة من الفنانين والشخصيات البارزة لدورهم فى تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، من بينهم النائب حمادة الجبلاوى، عضو مجلس النواب، والنجم سامح حسين، واسم الفنان الراحل عبدالرحمن الشافعى، والفنان القدير عزت زين، والمخرج الكبير عصام السيد، واختارت ادارة المهرجان من جمهورية العراق ضيف الشرف هذا العام كلا من اسم الفنان الراحل حقى الشبلى مؤسس المسرح العراقى، والناقد والمسرحى د. على الربيعى، والمخرج د. مهند العميدى، ومن السودان يكرم المخرج القدير حاتم على، ومن اسبانيا يكرم المخرج الكبير باتى دومينيك.

سامح حسين: سعيد لتكريمى من أول مهرجان يهتم بالشباب

أبدى النجم الكوميدى سامح حسين سعادته بتكريمه فى المهرجان المسرحى لشباب الجنوب فى دورته الثامنة، وقال حسين، إن سعادته بهذا التكريم لأكثر من سبب، الأول لأنه يأتى من شباب الجنوب أول مهرجان مسرحى يهتم بالشباب الموهوب فى الجنوب المصرى، أما السبب الثانى فقال، بالرغم من أننى ابن محافظة القليوبية فإننى عاشق للصعيد.

وأضاف «سامح» أن المشاركة فى المهرجان هى شرف وفخر كبير لأنه مهرجان يهتم بالشباب واكتشاف المواهب الجديدة، وكذلك المهرجان الوحيد الذى يعرض الأعمال التراثية.

المخرج د. مهند العميدى: مهرجان يؤسس لثقافة مسرحية فاعلة

عبر المخرج الكبير والناقد د. مهند العميدى عن سعادته بتكريمه من المهرجان، قائلا إن مهرجان الجنوب للشباب المسرحى يعطى الفرصة للبحث عن اماكن مظلمة لكى تضاء وتفعل.

وأضاف، هذا المهرجان الذى يقام فى مناطق الهامش المسرحى بعيدا عن ترف المركز والحراك البرجوازى نراه يعمل بصمت وبصدق، لكى يضع بصمة ويؤسس لثقافة مسرحية فاعلة وانتشال اجيال عاشقة للمسرح من الضياع الثقافى ووضع اقدام الكثير بالمسار الصحيح.

المخرج السودانى حاتم على: شعرت بالأمان فى مصر

المخرج حاتم على، أشار إلى انه فخور باختيار اسمه ضمن المكرمين، مضيفا أن مصر احتضنت السودانين طوال العمر، والآن فى ظل الظروف السياسية يحتضن الصعيد ومهرجان المسرح الجنوبى الفنانين السودانيين فهذا فخر وشرف عظيم.

وأضاف، سأكون فخورا بتكريمى من مهرجان متخصص، وتابعته منذ دوراته الاولى، وفى البداية كنت أتابع منشوراته، وهو يسير بخطى حسيسه، ولكنه استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، خاصة أنها فرصة مهمة أن يكون فى مسرح العالم العربى مهرجان متخصص لشباب الجنوب، خاصة ان فى الفترة الاخيرة اصبح فن المسرح متراجعا أمام السوشيال ميديا والاعلام، ومن الضرورى أن تكون هناك لغة للمسرح وهذا انتصار للإنسان أن تكون هناك حياة مسرحية، بالاضافة إلى أن تخصيصه لشباب الجنوب هو مكسب ومن المؤكد أن الجنوب له طبيعة خاصة، وهو يحدد الكثير من الطموح أن الشباب الجنوبى يعبر عن نفسه وعن المسرح ويخطط للمستقبل، ويرى المستقبل بعيون الناس لتحقيق طموحات الشباب، وفى ظل الانتشار الاعلامى وكثافة المنتجات الاعلامية وتراجع فنون المسرح، وهذا شمعة يجب أن تضىء الجنوب وكل دول العالم.

المخرج الاسبانى الكبير باتى دومنييك: فخور بتكريمى فى المهرجان

وقال المخرج الاسبانى الكبير باتى دومينيك انه فخر وشرف كبير أن أحضر إلى محافظة قنا للمرة الأولى، لحضور الدورة الثامنة من مهرجان مسرح الجنوب، ولى الشرف أن يتم تكريمى لأول مرة فى مصر عن مجمل أعمالى.

وأكد قائلا، أتابع دورات المهرجان منذ البداية وارى انها تجربة ناجحة أن يتم تبادل التراث بين البلدان وبعضها البعض من خلال النصوص التراثية التى تحكى العادات والتقاليد لكل دولة، ومن الضرورى التعرف على كل دوله من خلال مسرحها. وأشار إلى انها فرصة متميزة أن تشارك اسبانيا للمره الثالثة ضمن فعاليات المهرجان، للتعرف بشكل كبير على المسرح المصرى وتبادل الخبرات فى فنون المسرح المختلفة.