جامعة الزقازيق: فتح باب التقدم لمكافآت تشجيع النشر الدولي للأبحاث والكتب

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فتح باب التقدم لمكافآت تشجيع النشر العلمي الدولي للأبحاث والكتب التى تم نشرها خلال عام ٢٠٢٣ وذلك اعتباراً من ٣/١ حتى ٢٠٢٤/٣/٣١م، طبقًا لما جاء باللائحة المعتمدة والمعلنة على موقع الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه المكافآت تأتى في إطار تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على الإهتمام بالبحث العلمي والنشر في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية، وتشجيعًا للمتميزين منهم، من أجل اﻹرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، مما يحقق لهم وللجامعة حضورًا علميًا عالميًا.

وأوضح الدكتور إيهاب الببلاوي، طريقة التقدم للمكافأة من خلال تقدم الباحث إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بملف كامل مستوفي الشروط والبيانات المطلوبة، وذلك وفقًا للائحة المكافآت، من أجل تشجيع النشر العلمي الدولى للأبحاث والكتب المعتمدة والمعلنة على موقع الجامعة.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي ورئيس لجنة فحص الأبحاث المقدمة لمكافآت النشر العلمي، إلى حرص الجامعة الدائم على بذل مجهودات واتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي للوصول إلى مستوى مرموق عالميًا من خلال تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

واستعرض الدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، الخطوات التفصيلية للتقدم لمكافآت النشر الدولي من خلال تنزيل الباحث للائحة والإطلاع عليها وعلى النماذج الموجود بالملاحق، ثم إدخال بيانات ما تم نشرة دوليًا على نظام معلومات الجامعة لعام ٢٠٢٣، ثم تعبئة النماذج المطلوبة وتسليمها لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومرفق بها إفادة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، وما يفيد التقدم إلكترونيًا.

يشار إلى أنه قد بلغ عدد الباحثين الذين تقدموا العام الماضى للمكافآت ٤١٧ باحثاً من ١٢ كلية من كليات الجامعة المختلفة، وكان عدد الأبحاث المقدمة ١٤١١ بحثًا، وبفحص الأبحاث المقدمة لمكافآت النشر العلمى وتصنيفها من قبل اللجنة المشكلة؛ تم قبول عدد ١١٦٤ بحثاً ورفض ٢٤٧ بحثًا، كما تم الموافقة على صرف مبلغ ٧,٥٠٠,٠٠٠ كإجمالي مبلغ مكافآت النشر الدولي بالجامعة خلال عام ٢٠٢٢ للسادة الفائزين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ط.

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