Ford EV تستخدم شواحن تسلا في الولايات المتحدة وكندا

أعلنت شركة فورد أن سيارات فورد الكهربائية ستتمكن من الوصول إلى شواحن تسلا الفائقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا بدءًا من اليوم، لتصبح أول سيارة غير تابعة لشركة تيسلا تقوم بذلك. وعززت الشركات اتفاقية الشحن السريع في العام الماضي، وحذت حذوها العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى في وقت لاحق. وستكون الشبكة الموسعة ذات فائدة كبيرة لشركة فورد وعملائها وسط أنباء عن تراجع مبيعات سياراتها الكهربائية بشكل كبير.

تستخدم سيارات Ford EV الحالية شواحن من نوع CCS، لذلك يجب على العملاء الحاليين طلب محول الشحن السريع (NACS) المتوافق مع شواحن Tesla الفائقة (أدناه). وسيكون ذلك متاحًا مجانًا للعملاء الجدد والحاليين في شبكة الشحن BlueOval حتى 30 يونيو 2024. وبعد ذلك، سيكلف 230 دولارًا بما في ذلك الضرائب المقدرة والشحن. بدءًا من عام 2025، ستأتي سيارات فورد الكهربائية بشكل قياسي مع نظام الشحن NACS.

يمكن للعملاء استخدام تطبيق FordPass لتحديد موقع شواحن Tesla Superchargers الجديدة، تمامًا كما يفعلون عند البحث عن شواحن BlueOval. ستأتي Tesla Superchargers أيضًا إلى توجيه Apple Maps EV، وتوجيه Google Maps EV، وشبكة الشحن BlueOval المدمجة في Ford Connected.

أما بالنسبة للدفع، فستتمكن من التعامل مع ذلك من خلال تطبيق FordPass وتطبيق Charge Assist على شاشة اللمس الخاصة بالسيارة. "وهذا يعني أنه يتعين على العملاء ببساطة توصيل الجهاز وسيبدأ الشحن تلقائيًا مع إدارة [التكاليف] من خلال FordPass." مطلوب عضوية شبكة الشحن BlueOval، وإذا لم تكن مسجلاً بعد، فستتم مطالبتك بذلك عند طلب محول NACS (راجع موقع Ford الإلكتروني لمزيد من التفاصيل).

ستعمل شبكة الشاحن الفائق القوية التي تزيد عن 15,000 شبكة من Tesla على مضاعفة وصول مالكي سيارات Ford EV إلى أجهزة الشحن السريعة التي تعمل بالتيار المستمر. وبهذا، سيكون لديها 28000 شاحن سريع و126000 شاحن إجمالاً. تشير الشركة إلى أن نقص محطات الشحن هو ثاني أكبر عائق بعد السعر للعملاء الذين يحتمل أن يختاروا المركبات الكهربائية بدلاً من مركبات ICE أو PHEV.



تعد الأخبار جيدة لشركة فورد وشركات صناعة السيارات الأخرى التي ستحصل على زيادة كبيرة في عدد نقاط الشحن السريع. ومع ذلك، سيشهد مالكو Tesla المزيد من المنافسة مع Supercharger. في العام الماضي، افتتحت الحكومة الأمريكية تمويلًا بقيمة 2.5 مليار دولار لشواحن السيارات الكهربائية المجتمعية

ومع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية، اضطرت شركة فورد مؤخرًا إلى خفض أسعار Mach E بمقدار 3100 دولار إلى 8100 دولار، حسبما ذكرت مؤخرًا في بيان مالي. كما خفضت الشركة إنتاج هذا الطراز والشاحنة الصغيرة F-150 Lightning بسبب التباطؤ.