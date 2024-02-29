محمد مجدي حارس الداخلية رجل مواجهة الزمالك

توج محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك ، التي انتهت منذ قليل بفوز الأبيض بهدف من دون رد.





وحقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 83 عبر عمر جابر الذي استغل تمريرة متقنة من لاعب الوسط نبيل عماد دونجا ، ليحولها إلى داخل الشباك.

بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.

