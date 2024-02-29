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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد مجدي حارس الداخلية رجل مواجهة الزمالك

من لقاء الزمالك والداخلية
من لقاء الزمالك والداخلية

توج محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك ، التي انتهت منذ قليل بفوز الأبيض بهدف من دون رد.
 

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وحقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 83 عبر عمر جابر الذي استغل تمريرة متقنة من لاعب الوسط نبيل عماد دونجا ، ليحولها إلى داخل الشباك.
بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.
 

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