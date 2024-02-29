صحة الفيوم: تدريب الأطباء على اساسيات إدارة الجودة

عقدت إدارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة حنان كمال حليم - مدير الإدارة، وبرعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تدريبا بعنوان أساسيات إدارة الجودة للأطباء المقبلين على الترقية واعضاء فرق الجودة الجدد لمدة 3 أيام.

وحضر التدريب 27 متدرب من الأطباء المقبلين علي الترقيات، وكذلك اعضاء فرق الجودة الجدد بالمستشفيات، وتم التدريب بالتعاون مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف بقاعه الدكتورة داليا رشدي بمدرسة التمريض.

وقامت بالتدريب الدكتورة حنان كمال - مدير إدارة الجودة تناول التدريب: مفاهيم وتعريفات الجودة- أدوات تحسين الجودة - الأهداف الدولية لامن وسلامة المريض والملفات الطبية والسياسات والإجراءات.

جولة لوكيل الوزارة

ومن جهه اخرى واصل الدكتورسامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، جولاته المفاجئة لوحدات الرعاية الاولية بمراكز الفيوم واطسا وابشواى يرافقه كلا من الدكتورة نشوى مصطفى -مدير الدعم الفنى وهالة احمد مدير ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال مدير ادارة العلاقات العامة ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية ,وتم المرور على 5 وحدات تابعة لاطسا و2 من إبشواى وواحدة من مركز الفيوم.

فى البداية تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ابجيج والتابعة لمركز الفيوم وتبين ترك طبيبة الوحدة العمل دون أذن، وتفقد غرفه الملفات.

وإطلع على دفاتر الحضور والانصراف وامر مدير الشئون الادارية بحصر المتغيبين دون إذن لتحويلهم للتحقيق

وأكد على إعتماد خطوط السير من مدير الادارة قبل القيام بها بيوم على الاقل.

وحرص على تفقد حجرة الاستقبال فوجد اسطوانة اكسجين فارغة فاستوضح الأمر وقام بالتواصل مع الدكتور محمد عبد الله - مدير الطوارئ بالمديرية لسرعة لملء الاسطوانات و اتخاذ اللازم

وقام بالاتصال بمدير الادارة الصحية الدكتور رضا تاج، لتوفير اسطوانة مملوءة بالاكسجين فى اقرب وقت خلال اليوم وتم ذلك بمجرد انهاء من الزيارة ,كما تفقد غرفة المبادرات و قام بالسؤال عن الخدمات المقدمة و لاحظ وجود نقص بعض انابيب الاختبار فامر بالتواصل مع الدكتورمحمد رمضان- مدير مكتب المبادرات لتوفيرها , كما وجد بعض افراد التمريض غير مرتدية للزي الرسمي الجديد فقامت مديرة ادارة التمريض بالتنبيه عليها بالالتزام بالزي الجديد ,بعد ذلك تفقد الصيدلية و امر بتحويل ممرضة واثنين من الصيادلة المتغيبين الى التحقيق .وتبين غلق المعمل وعلم ان فنى المعمل منتدب يوم واحد في الاسبوع. وتفقد حجرة تنظيم الاسرة و قام باختبار الممرضه وامر بترتيب دولاب الوسائل , ولاحظ تواجد المياة الجوفية امام سكن الاطباء و فى الحديقة فقام بالتواصل مع مركز السيطرة بالمحافظة لحل المشكله وكسح المياة وتنظيف الحشائش .

3

4

5

6