رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة مياه معالجة الصرف الصحي بكفر محفوظ

تفقد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أعمال الهدم والازالة وإعادة بناء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كفر محفوظ بمركز طامية، وذلك ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الاوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الاوروبي NIF، وذلك بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة فاطمه عزت المشرف على محطات المعالجة، والمهندس محمود عبدالله، والمهندس احمد انور مدير عام المنطقة الشمالية والمهندس محمود زيدان مدير مركز طامية للتشغل والصيانه والمهندسة علياء محمد مدير محطة معالجة طامية والمهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة PIU للمشروع بالشركة والعقيد محمد كمال مدير عام الإدارة العامة للسلامه والصحه المهنية.

وأكد النجار، أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ ٣٠٠٠ م٣/يوم، لخدمة قري كفر محفوظ بمركز طامية ، دوار جبله بمركز سنورس والعزب التابعة وتتكون المحطة من مدخل، وأحواض تهوية، وأحواض تلامس الكلور، وأحواض ترسيب نهائي تنفيذ شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية .

توعية طلاب المدارس

وفى وقت سابق قامت إدارة التوعية فى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية داخل مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات ومدرسة التجارة الثانوية للبنات بالتعاون مع مكتبة حي جنوب ثقافة الفيوم وبناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وبهدف توعية الطالبات بأهمية مياه الشرب وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ على مصادر المياه من التلوث والاستخدام الآمن للصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات والقمامه داخل مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي مما يؤثر على عمرها الافتراضي نتيجة الطفوحات والانسدادات الناجمه عن السلوكيات الخاطئة

أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن هناك تعاونا مثمرا وبناء بين كافة الجهات التنفيذية داخل المحافظة وأهمها مديرية التربية والتعليم بالفيوم وقصر ثقافة الفيوم فى نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى جموع المواطنين من أجل زيادة الوعى بأهمية مياه الشرب والحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار تحت شعار كل نقطة بتفرق وتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب ابتداءً من المأخذ حتى وصولها للمستهلكين وتعريفهم بعدد محطات تنقية مياه الشرب المتواجدة داخل المحافظة وبالمجهودات التي تبذلها الدولة والشركة في توفير كوب مياه لكل مواطن علاوة على تعريفهم بآلية الشكاوى وطرق التواصل في حالة حدوث أي مشكلة سواء عن طريق الخط الساخن 125 أو مواقع التواصل الاجتماعي.

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