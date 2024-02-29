الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صور .. الزمالك يحقق انتصارًا صعبًا على الداخلية بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.
 

txt

رئيس نادي مضر السعودي يزور الأهلي


جاء الهدف في الدقيقة 83 عبر عمر جابر الذي استغل تمريرة متقنة من لاعب الوسط نبيل عماد دونجا ، ليحولها إلى داخل الشباك.
بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع:  أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم : ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر و محمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.

وضم تشكيل الداخلية كل من:
حراسة المرمى: محمد مجدي.
خط الدفاع : إيهاب سمير - معاذ الحناوي - أحمد عماد - كريم يحيى .
خط الوسط : محمد حسونة - كليتشي شميزين - زياد طارق - أشرف بلقاسم عفلي - محمود علي أوكا.
خط الهجوم : مصطفى فوزي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رمضان محمد وعبد الرحمن صميده ومحمود منصور  وعلي الزهدي ومحمد العطار وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن رمضان ويوسف تونجي و فانوم ألفريد.

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الجريدة الورقية