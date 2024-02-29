صور .. الزمالك يحقق انتصارًا صعبًا على الداخلية بالدوري

حقق نادي الزمالك انتصارًا صعبًا على الداخلية بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز.





جاء الهدف في الدقيقة 83 عبر عمر جابر الذي استغل تمريرة متقنة من لاعب الوسط نبيل عماد دونجا ، ليحولها إلى داخل الشباك.

بذلك الانتصار رفع الزمالك رصيده للنقطة 15 في الترتيب الحادي عشر ، بينما تجمد رصيد فريق الداخلية عند النقطة 8 في المركزالسابع عشر.



و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر و محمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.



وضم تشكيل الداخلية كل من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع : إيهاب سمير - معاذ الحناوي - أحمد عماد - كريم يحيى .

خط الوسط : محمد حسونة - كليتشي شميزين - زياد طارق - أشرف بلقاسم عفلي - محمود علي أوكا.

خط الهجوم : مصطفى فوزي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رمضان محمد وعبد الرحمن صميده ومحمود منصور وعلي الزهدي ومحمد العطار وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن رمضان ويوسف تونجي و فانوم ألفريد.