ختام دورة التدريب على الزراعة الذكية بالبحيرة

إختتمت اليوم الخميس، دورة تدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا ،والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وتطبيقاتها فى مدارس المزارعين الحقلية، والتى أقيمت خلال الفترة من 26ـ فبراير 2024و نظمتة منظمة " الفاو " بالتعاون مع مديرية الزراعة بالبحيرة .

وقام المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس حسام محفوظ مدير عام مديرية الزراعة بالنوبارية بتوزيع شهادات إجتياز الدورة للمتدربين، وذلك بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة، والدكتور أيمن الطوخى منسق المشروع بالمحافظة، والدكتور أشرف الصادق المستشار الفنى للمشروع، والمهندسة رنا حجازي.

وكان وكيل الوزارة، قد فتح باب المناقشة لجميع المتدربين للإستماع إلى ما قاموا به خلال أيام الدورة ومدى الإستفادة منها، مشددا على ضرورة الإستفادة وأيضا الإفادة لأكبر عدد ممكن من جميع العاملين بقطاع الزراعة بالبحيرة، ودراسة إمكانية تطبيق ما تم تناوله عمليا، مشيراً إلى مساندته ودعمه الكامل من أجل تحقيق أعلى إستفادة للجميع خاصة أن دورات منظمة الفاو من الدورات التدريبيه المهمة جداً؛ لإهتمامهم بهذ الدورات من خلال محاضرين من المتخصصين فى الجامعات المصرية ومراكز البحوث، لذلك دائما ما يكون المردود ممتاز.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير للجميع معربا عن سعادته بالإلتزام من الجميع خلال أيام الدورة ،كما وجه الشكر لمنظمة الفاو والوفد المرافق ، على إهتمامهم وإختيارهم لمحافظة البحيرة لإقامة أنشطتهم بها نظرا لأهميتها الزراعية ومساحتها الكبيرة وتمنى للجميع دوام التوفيق.

وأشار المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إلى أنه يتم تنفيذ الدورة التدريبية لتدريب المدربين عن الزراعة الذكية مناخيا والحفاظ على التنوع البيولجى الزراعى بناء على توجيهات معالي الوزير السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة .