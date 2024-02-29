الداخلية يفرض التعادل على الزمالك بالشوط الأول من مواجهة الدوري

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة الزمالك والداخلية الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من منافسات الدوري الممتاز.





وشهدت مجريات الشوط ، أفضلية واضحة للاعبي الأبيض بالاستحواذ وتهديد مرمى الداخلية بأكثر من فرصة محققة ، لكن استبسال لاعبي الداخلية وحراسة المرمى حالت دون دخول الكرة الشباك.



و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : ناصر منسي.

و يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر و محمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.



وضم تشكيل الداخلية كل من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع : إيهاب سمير - معاذ الحناوي - أحمد عماد - كريم يحيى .

خط الوسط : محمد حسونة - كليتشي شميزين - زياد طارق - أشرف بلقاسم عفلي - محمود علي أوكا.

خط الهجوم : مصطفى فوزي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رمضان محمد وعبد الرحمن صميده ومحمود منصور وعلي الزهدي ومحمد العطار وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن رمضان ويوسف تونجي و فانوم ألفريد.

