الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الداخلية يفرض التعادل على الزمالك بالشوط الأول من مواجهة الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة الزمالك والداخلية الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 14 من منافسات الدوري الممتاز.
 

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وشهدت مجريات الشوط ، أفضلية واضحة للاعبي الأبيض بالاستحواذ وتهديد مرمى الداخلية بأكثر من فرصة محققة ، لكن استبسال لاعبي الداخلية وحراسة المرمى حالت دون دخول الكرة الشباك. 

و يضم تشكيل الزمالك كل من:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع:  أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم : ناصر منسي.

و يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء وعمر جابر و محمد شحاتة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أوباما ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا.


وضم تشكيل الداخلية كل من:
حراسة المرمى: محمد مجدي.
خط الدفاع : إيهاب سمير - معاذ الحناوي - أحمد عماد - كريم يحيى .
خط الوسط : محمد حسونة - كليتشي شميزين - زياد طارق - أشرف بلقاسم عفلي - محمود علي أوكا.
خط الهجوم : مصطفى فوزي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، رمضان محمد وعبد الرحمن صميده ومحمود منصور  وعلي الزهدي ومحمد العطار وإسلام عبد النعيم وعبد الرحمن رمضان ويوسف تونجي و فانوم ألفريد.
 

الجريدة الورقية