مُعاقبة سائق تسبب في وفاة طالب عن طريق الخطأ

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حُكماً بمُعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وجاء ذلك لإدانته بالقتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وتضمن الحكم أيضاً تغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وأمرت بإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار باسل حسن علي، والمستشار يوسف سعد أبو زيد، والمستشار محمد محمد حمودة، وسكرتير المحكمة ماجد سعد،

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد قيام المتهم بارتكاب حادث مروري حال تعاطية المواد المخدرة.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم م.ش-سائق، حال قيادته سيارة مخصصة لنقل طلاب إحدي المدراس، وذلك لتوصيل الطلاب الي منزلهم عقب إنهاء اليوم الدراسي، وأثناء سير الحافلة استخدم مكابح الحافلة، ثم جنحت مما ادي الي انقلابها، وبداخلها الطلاب، مما ادي الي مصرع المجني عليه وإصابة 4آخرين.

وبعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي بمركز السموم بالمستشفي الرئيسي تبين أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدر محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

أصدرت الحُكم المحكمة برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.