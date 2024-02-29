"معطر الرعب".. هل سائق "الأوبر" ضحية سوء فهم "فتاة الشروق" أم مُجرم مُحترف؟

مواجهة نارية بين أسرة "فتاة الشروق" وزوجة سائق "أوبر" صراع الروايات حول محاولة خطف مثيرة! الفتاة تلقي بنفسها من سيارة "أوبر" - ما الحقيقة؟ ، تواصلت "بوابة الوفد" مع أسرة "حبيبة الشماع" المعروفة إعلامياً بـ"فتاة الشروق" و صرحت الأسرة بأن السائق حاول خطفها، مما دفعها إلى إلقاء نفسها خارج السيارة أثناء سيرها.

و ظهرت رواية متناقضة من زوجة سائق "أوبر"والتى تواصلنا معها و نفت الزوجة بشدة نية للخطف، مؤكدة أن زوجها كان ببساطة يعطر ملابسه “معطر” جديد اشتراه من العتبة وقالت "يدفع زوجي قسطا شهريا للسيارة، مما يدل على التزامه تجاه سداد التزاماته المالية كما حصل على تقييم خمس نجوم من تطبيق "أوبر" نظراً لاحترامه للمسافرين وتميزه في خدمة الركاب.

فتاة الشروق والسائق

حبيبة تقاوم الخطف وتُصاب بغيبوبة!رحلة مُرعبة:

تروي والدة "حبيبة" قصة ابنتها التي طلبت سيارة "أوبر" للوصول إلى موعد مع أصدقائها، فوجئت "حبيبة" بسلوكيات غريبة من السائق، حيث قام بتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع والقيادة بسرعة جنونية.

محاولات فاشلة:

حاولت "حبيبة" التحدث مع السائق لتخفيض صوت الموسيقى، لكن دون جدوى، اتصلت بوالدتها لطلب المساعدة، لكن صوت الموسيقى كان مرتفعاً لدرجة لم تتمكن فيها من سماعها، نصحتها والدتها بالحذر، لكن "حبيبة" شعرت بخطر داهم.

الخوف يدفعها للقفز:

السائق بيده معطر، وبدأ برشّه شعرت "حبيبة" بخوفٍ شديدٍ، فما كان منها إلا أن ألقت بنفسها من السيارة خوفاً على حياتها وتُعاني "حبيبة" الآن من غيبوبة وفقدان للوعي.

زوجة سائق الأوبر تفجر مفاجأة

تؤكد زوجة سائق أوبر أن زوجها يعمل سائقًا منذ 6 سنوات دون أي مشاكل، نافيةً صحة رواية أسرة حبيبة.

معطر عادي:

تُوضح الزوجة أن سائق أوبر استخدم معطرًا رخيصًا (15 جنيه) تم شراؤه من العطار، رافضةً فكرة استخدامه كسلاح لجعل حبيبة تشعر بالخطر.

هروب غامض:

تشير الزوجة إلى أن حبيبة ألقت بنفسها من السيارة، تاركةً علامات استفهام حول دافعها وراء ذلك.



أضافت: زوجي يدفع أقساطًا شهرية للسيارة، مُستنكرةً دوافع اتهامه بخطف فتاة لا يعرفها وتشير الزوجة إلى أن السائق هرب من هول الموقف ، ولم يصدق ما حدث.

ندم وخوف:

تُوضح الزوجة أن السائق شعر بالندم على هروبه، لكن الخوف من الموقف جعله يمشي بالسيارة ولم يطلب الإسعاف لحبيبة.

وزارة الداخلية تصدر بيان حول ملابسات الواقعة

قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال فتاة مقيمة في دائرة قسم شرطة التجمع مصابة بجروح في الرأس واضطراب في درجة الوعي.



جرى تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية (أي لديه سابقة جنائية)، مقيم بمحافظة الجيزة" وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام السيدة بالقفز من السيارة، فقام بإستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومازلت التحقيقات مستمرة والتى سوف تسفر عن مفاجاة فى النهاية هل سيكون السائق ضحية سوء فهم "فتاة الشروق" أم مُجرم مُحترف؟