الإسماعيلي: نتمسك بإيهاب جلال.. وبيع اللاعبين إجباري

أكد فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلي، أن مجلس إدارة الإسماعيلى والجماهير يثق في قدرات إيهاب جلال وجهازه الفني وقطاع الكرة في إعادة الفريق لمكانه الطبيعى.

وقال فرج عمران : "كلنا ثقة فى الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال وقطاع الكرة برئاسة على أبو جريشة في إعادة الفريق لمكانه الطبيعى، وكل جمهور النادي متعطش أن يعود لمكانته الطبيعية واستطاع مجلس إدارة النادى فى حل أزمة القيد وتدعيم الفريق بصفقات مهمة طلبها إيهاب جلال وظهور بعضها بشكل جيد ونتمنى أن يوفق الباقى للارتقاء بمستوى الإسماعيلى"..

وتابع: "الإسماعيلى كان يعانى من العديد من المشكلات بجانب أزمة القيد، مثل المستحقات المتأخرة ورواتب اللاعبين الراحلين بجانب هناك لاعبين تنتهى عقودها".

وأضاف: "كنا نتمنى عدم بيع أى لاعب من أبناء الإسماعيلى والحفاظ عليهم للاستفادة من إمكانياتهم، ولكن قرار بيع إياد العسقلانى وياو انور كان قرارا جماعيا واضطراري والظروف هى التى أدت إلى هذا القرار".

وعمل ايهاب جلال في مران الفريق على تصحيح أخطاء لاعبي الإسماعيلي التي وقعوا فيها في لقاء الجونة ، كنا يعمل المدرب على دراسة نقاط قوة وضعف فريق بلدية المحلة قبل اللقاء الذي يجمع بينهما .