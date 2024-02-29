جامعة الزقازيق تنظم دورة الدراسة الأساسية لطالبات الجوالة

نظمت إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق، اليوم الخميس، دورة الدراسة الأساسية لطالبات الجوالة، بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن خطة نشاط المركز الكشفي بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ .

وتأتى هذه الدورة تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور يوسف شاهين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة .

يشار إلى أن فعاليات اليوم الأول من الدورة شهدت ممارسة عدداً من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية منها، تحية العلم، والأغراض والاهداف، ودور مساعدة قائدة الوحدة الوحدة، والطلائع، ثم تشكيل الفرقة، والتى تؤكد على دور ومهام الجوال فى خدمتة لمجتمعة ووطنه وللبيئة المحيطة به، من خلال معسكرات خدمة البيئة والمعسكرات التدريبية التي يتم تنطيمها من أجل إعداد قيادات كشفية من الجوالين والجوالات.