مؤتمر شباب الباحثين بجامعة سوهاج يناقش 34 مشروعا لطلاب الجامعة

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الجلسة العلمية لمناقشة المشروعات البحثية الطلابية والتي تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع «الدولي الرابع» لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة بمشاركة عدد من الجامعة المصرية والعربية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، أنه تم عقد عدد 3 جلسات علمية ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة المشروعات البحثية الطلابية، حيث إنه للمرة الثانية على التوالى هذا العام استقبل المؤتمر عدد 23 من الأبحاث الطلابية بمشاركة أكثر من 120 طالبًا وطالبة من كليات الآداب والآلسن والزراعة، والحاسبات والذكاء الإصطناعي، وذلك بغرض تحفيز الطلاب وحثهم على أجراء أبحاث علمية بالمنهج العلمى السليم وتنمية روح المثابرة والابتكار والإبداع لديهم والتى تنوعت فى موضوعاتها بين إجتماعية وبيئية وتكنولوجية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بهدف ايجاد حلول لمشكلات وقضايا معاصره فى المجتمع المصرى.

واضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان المؤتمر تضمن أيضاً عرض 11 من الأفكار البحثية بمشاركة أكثر من 50 طالبًا وطالبة من مرحلة التعليم ماقبل الجامعي «بالمرحلة الإعدادية والثانوية» لأفكارهم البحثية خلال جلسة علمية أخرى تناولت بعض الابتكارات مثل تصميم ميكروسكوب ضوئى و جهاز لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة ومعالجة مياه الصرف بطاقة مستدامة، كما تناولت دراسات لحل بعض القضايا المعاصرة والتى تحقق اهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) مثل تحقيق التنمية المستدامة فى المدارس الخاصة، وفى مجال الزراعة، فى المنشأت السياحية، وذلك لتفعيل دور الجامعة فى التعليم ما قبل الجامعى، ودراسة لتنمية مهارات التواصل البصري واللغوي لدى أطفال طيف التوحد.

وجدير بالذكر أن تلك المشاريع البحثية الطلابية خضعت للتحكيم والمراجعة من قبل اللجنة الفرعية المشكلة بعضويه كل من الدكتوره صباح صابر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور محمد يوسف العارف أستاذ مساعد بكلية الزراعة ومنسق المشاريع الطلابيه،والدكتورة أمانى محمد أبو القاسم أستاذ مساعد بكلية العلوم ومنسق عام المؤتمر.