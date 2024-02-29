عبدالمجيد عبدالله مع جمهور موسم الرياض 2024.. غدًا

يلتقي الفنان عبدالمجيد عبدالله جمهوره، غدًا الجمعة، في حفله الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

موعد بدء حفل عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض 2024

تُفتح أبواب المسرح في السابعة مساءً ويبدأ الحفل في التاسعة، ويليه حفل آخر يوم السبت نظرًا للإقبال الجماهيري على الحفل الأول، وتم نفاد تذاكرهما بالكامل بعد أيام من الطرح.

أحدث أغاني عبدالمجيد عبدالله أنا أضحك

كانت أخر إصدارات عبدالمجيد عبدالله من خلال أغنية أنا أضحك، والتي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “انا اضحك لكن ضحكتي تبكي انا ساكت لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيب انا واقف لكن لو تمر نسمه تحطّمني وتذوّبني وتخطّ اسمه تودّيني وتجيب انا مليان ماودّي علي يبان انا تعبان كثر كل التعب في ذمّتي تعبان انا باقي علي تكّه بعد تكّه علي واطيح انا لو قلتلي كيفك احس اني غصب باصيح وانا مابي اصيح اليوم وما ودّي يقولوله انا ماعاد لي عنّده غلا اشغله وش شّوله هو طيّب واخاف يعود واعيش العمر اتساءل رجع لانّه يبي قربي أو رجع لانّه رحمني وحن واضيع بـأسئله بـلا ردود تكبر فيني واتضاءل واتعوّد وجع قلبي واسكّت ونّـتـه لو ون ”.

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2024

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.