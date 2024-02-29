السفيرة نائلة جبر تفتتح ندوة توعوية للمعلمين حول جريمة الاتجار بالبشر

افتتحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ندوة توعوية للمعلمين من مديريات محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة بمدرسة طلائع المستقبل الخاصة بالشروق.

تناولت السفيرة أشكال جريمة الاتجار بالبشر و منظومة الشكاوى الوطنية لاستقبال البلاغات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر إلى جانب آليات الحماية الوطنية و أهمية دور المعلمين في نشر الوعي بين الطلاب و أولياء الأمور وذلك بحضور جيهان عبد الرازق وكيل إدارة الشروق التعليمية، وسحر جمعة مدير إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشروق التعليمية زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارة والدكتورة وفاء غريب مدير إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تم توزيع " دليل المعلم لمكافحة الاتجار بالبشر"، الذي يتناول التعريفات المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر وأشكال الاتجار بالإضافة الي مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع الضحايا من الأطفال والبالغين.