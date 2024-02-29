شاربو الشاي الساخن معرضون لخطر الإصابة بسرطان المريء

شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء خمسة أضعاف، وتوصل خبراء الأكل الصحي من الصين إلى هذا الاستنتاج المفاجئ.

قد يزيد شرب الشاي الساخن من خطر الإصابة بسرطان المريء، خاصة إذا كنت تشرب الكحول أو تدخن السجائر، واكتشف باحثون صينيون أنه حتى لو لم يتناول الشخص الكحول والتبغ، فإن خطر الإصابة بالسرطان يظل مرتفعا ومع ذلك، يجب تحديد قيمته الدقيقة في دراسة جديدة.

وأظهرت الملاحظات الآن أن تسخين الشاي إلى درجة حرارة 65 درجة مئوية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء بمقدار خمسة أضعاف بين الأشخاص الذين يتعاطون المشروبات الكحولية ومن يسمون بالمدخنين "الشرهين".

ويعزو مؤلفو الدراسة هذا الارتباط إلى الضرر الحراري الناجم عن مرور السائل الساخن عبر المريء ويدمر الشاي بطانة المريء، ويتداخل مع قدرته على العمل كحاجز للسموم الضارة الموجودة في الكحول ودخان التبغ وعلى الرغم من أن نتائج هذه الدراسة تبدو مزعجة للغاية، إلا أنه ليست هناك حاجة ملحة للرفض القاطع لشرب الشاي الذي يحبه ملايين الروس.

ويشرب معظمنا الشاي ساخنًا إلى درجة حرارة أقل بكثير من 65 درجة مئوية، وفي هذه الحالة يكون احتمال تلف المريء ضئيلًا.

أظهرت الدراسات أن أورام المريء أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 و70 عامًا، ويصاب بها الرجال أكثر من النساء في المراحل المبكرة، لا يسبب سرطان المريء أي أعراض عادة، ولكن تحدث لاحقًا مشاكل في البلع أو عسر الهضم المزمن أو حرقة المعدة وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر أو ألم في الجزء العلوي من البطن أو الصدر أو الظهر.