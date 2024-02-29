"بحوث القطن" يختتم الدورة التدريبية بمحطة البحوث الزراعية في كفر الشيخ

أكد الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن أنه تم تنفيذ دورات تدريبية للباحثين والأخصائيين الزراعيين بالمحطات البحثية المختلفة قبل بدء موسم الزراعة، مشيرا إلى أنه تم ختام البرنامج التدريبي في مجال أنتاج وتربية القطن والمحافظة علي النقاوة الوراثية وتقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصري والذي تم خلال الفترة من 18 فبراير 2024 وحتي 29 فبراير 2024 بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح عمارة بأن الدورة تعتبر أول دورة بهدف تدريب الباحثين والاخصائيين وتأتي ضمن جهود المعهد في رفع كفاءة وتأهيل شباب الباحثين للعمل البحثي الميداني والوقوف علي أحدث التطورات في مجال التخصص الدقيق والعام، وذلك من خلال قيام مجموعة من العلماء ذوي التخصص الدقيق في المجالات المتربطة بعلوم انتاج وتربية وتكنولوجيا القطن من المعهد وبعض النخبة من الأساتذة من الجامعة.



وأشار عمارة إلى أن البرنامج اشتمل علي الدور الارشادي في النهوض بمحصول القطن وأهداف وطرق والاتجاهات الحديثة في تربية القطن وطرق المحافظة علي السلالات و دور التقييم الإقليمي في السياسة الصنفية والمعاملات الزراعية ودورها في النهوض بإنتاجية وجودة القطن والظواهر الفسيولوجية وكيفية تقليل ضررها والمكافحة المتكاملة للآفات وجودة الالياف والغزل ورتب القطن و كمياء الالياف والصبغات وثورة القطن الذكية، كما اشتمل البرنامج التدريبي علي محاضرة عن أنواع التربة الزراعية وطرق التحاليل الحديثة، دور التسميد المتوازن وأساليبه وأنواع الأسمدة ودورها في زيادة إنتاجية القطن بجودة عالية.

وأكد عمارة علي تضافر جهود جميع القطاعات، مشيرًا الى دور مراكز الأبحاث المختلفة وخاصة معهد بحوث القطن بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة حتي يمكننا من عودة القطن لمكانته بالأسواق العالمية المتميزة، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بتنفيذ وعقد ندوات أخرى فى جميع المحطات البحثية خلال الفترة القادمة.



وكان مجلس الوزراء، قد وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي علي تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام 2024، بحيث يكون 12,000 ألف جنيه لقنطار الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لقنطار الوجه القبلي.



وأن الأسعار المعلنة ليست نهائية، وإنما هي آلية تضمن عدم النزول عنها حتى لو انخفضت الأسعار في الأسواق عن سعر الضمان، وفي النهاية سيتم المحاسبة والشراء بالأسعار الأعلى سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.