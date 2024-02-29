محافظ القليوبية يشهد الندوة التثقيفية الثالثة عشر لقوات الدفاع الشعبي

أعرب عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تقديره واعتزازه بالقوات المسلحة الباسلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً على دورها المحوري في حفظ الأمن والسلام كعقيدة راسخة، لافتا أن قواتنا المسلحة سطرت ملامح تاريخية مضيئة في وجدان كل مصري وستظل نبراسا للأجيال القادمة تتجسد فيه معاني العزة والكرامة والتضحية والفداء.

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة عشر التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمدرسة الجيل الجديد بالعبور ، بحضور اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم ، والدكتورة سلمي البكري رئيس مجلس ادارة مدارس الجيل الجديد وضيوف المدرسه من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية، وذلك في إطار حرص قيادة القوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لطلاب المدارس والجامعات ودعم مختلف قطاعات الشعب المصري.



وأثني محافظ القليوبية، على الجهود المتميزة التي تبذلها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لنشر الثقافة وتنمية الوعي وترسيخ قيم الانتماء فى نفوس أبنائنا وإزكاء روح الولاء لديهم، إيمانا بأن الشباب هم أغلى ما تمتلكه الأوطان لبناء مستقبلها ولا يتسنى ذلك إلا من خلال شباب واع بما يجري من أحداث وما يحاك من مؤامرات للنيل من سلامة وأمن واستقرار هذا الوطن، مؤكدا أن حقوق الأوطان والحفاظ عليها واجب وأمانة ومسئولية في أعناق شبابنا.



وأضاف أن هذا الجيل الذي نأمل جميعاً أن يحمل راية الوطن ونسعى لإعداده وتسليحه بالإيمان والإنتماء ليحصد ثمار ما زرعته الأجيال السابقة ويستكمل مسيرة التنمية والبناء مضيفا أن هذه الندوة تأتي في الوقت التي تواجه فيه مصر جيشاً وشعباً العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأضاف أيضا أننا جميعاً لا نغفل دور القوات المسلحة المصري على مر العصور في الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن ودعمها الدائم المسيرة التنمية إلى جانب دورها الأساسي في حماية الحدود المصرية والأمن القوم مشيرا أننا في أمس الحاجة إلى توعية الأجيال الجديدة بأهمية الشعور بالإنتماء والولاء لهذا الوطن والارتباط بالهوية المصرية ليتولد لديه عقيدة راسخة بأنه لا بديل عن هذا الوطن وأنه من الواجب على أبنائه الحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره والحرص الدائم على تنميته وازدهاره

وفى بداية كلمة اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى نقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية معربا عن سعادته بالتواجد بين جدران هذا الصرح العلمى الكبير بيت العلم والمعرفة وسعادته وفخره بأبناءه طلاب مدارس محافظة القليوبية وعلى وجوههم بشائر المستقبل الواعد والغد المشرق وهو الجيل الذى تعقد مصر عليه امالا كبيره لنهضتها مشيرا الى اننا هنا من اجلهم نشاركهم الحلم منطلقين معهم نحو بناء الجمهورية الجديدة والتى رأيناها معا من خلال المشروعات القومية الكبرى التى بعثت روح الامل فى شباب مصر بالاضافة الى المشروع الوطنى لتنمية الريف المصرى ( حياة كريمة ) والتى هدفت القيادة السياسية من خلاله الى تحسين مستوى المعيشة.

وقدم قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى التحية لأرواح شهداء مصر الذين بذلوا أغلى ما لديهم لننعم فى بيوتنا وشوارعنا وبين اهلنا بالأمن والأمان مؤكدا حرص القيادة السياسية والقوات المسلحة على تخليد ذكراهم وتوفير كافة سبل الرعاية لأسرهم وذويهم تقديرا لدماءهم الطاهرة التى روت تراب مصر مشيدا بما تم تقديمه فى هذه الندوة من فقرات ابداعية وفنية متنوعة مؤكدا ان الهدف من هذه الندوات هو مجابهة الفكر بالفكر وتحصين الشباب ضد الانسياق وراء الشائعات والاكاذيب ولا سبيل الى ذلك الا بالوعى.

وشهدت الندوة إلقاء محاضرة عن الثقافة الرقمية للدكتورة آلاء فوزي المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدرس العلاقات العامة والاتصال بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تناولت خلالها التعريف بعلم الثقافة الرقمية وتأثيرها فى تشكيل وعي مستخدميها وإبداعاتهم رغم اختلاف مستوياتهم المعرفية، وانعكاس ذلك على مجتمعاتنا. وتضمنت الندوة فقرات غنائية وموسيقية وعرض لكوارل مديرية التربية والتعليم، واختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء، وذوي الهمم، وتبادل الدروع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية .