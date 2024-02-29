وكيل صحة دمياط يتفقد وحدة الشيخ ضرغام للاطمئنان على تقديم الخدمات الصحية

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة مفاجئة لوحدة صحة الشيخ ضرغام التابعة بادارة دمياط الصحية ، وذلك لمتابعة سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأكد عبد الجواد، أنه تم توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات حيث ان الوحدة الصحية بالشيخ ضرغام تخدم ٢٦٣٩٦ نسمة الاستقبال والطوارئ و العيادات الخارجية وعيادة الأسنان و متابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة و المعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة،

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية و فحص المقبلين على الزواج والرعاية الصحية والنفسية للمسنين وحملة قلبك أمانة ورصد المشكلات، ومعرفة مستوى رضا المواطنين عن تقديم الخدمات الطبية بالوحدة الصحية



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