"الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان"ندوة بمدرسة جراجوس الثانوية المشتركة بقنا

نظم مدرسة جراجوس الثانوية العامة المشتركة بقنا، ندوة بعنوان “الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان” وهو شعار العام للاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة، وذلك بحضور المهندس أسعد محمد رئيس فرع الاتحاد، وعلي العبد مدير المدرسة, وعلي جاد وكيل المدرسة وأحمد فهيم كبير معلمي لغة فرنسية.

يأتي ذلك بالتعاون بين جهاز شئون البيئة فرع قنا ومكتب الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، وادارة التربية السكانية و البيئة بمديرية التربية و التعليم بمحافظة قنا،

وحاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة تناول تعريف الأراضى الرطبة و اتفاقية رامسار و، موضحا أهمية الأراضى الرطبة للإنسان و البيئة و فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الندوة المخاطر و المشكلات البيئية التى تواجهاها و دور وزارة البيئة فى مواجهة تلك المشكلات و دور الطلاب و الشباب فى الحفاظ على الأراضى و النظم البيئية من خلال الحفاظ على الموارد المائية من نهر النيل و البحيرات و الترع ، والحد من البلاستيك احادى الاستخدام و إعادة تدوير المخلفات ، وزراعة المسطحات الخضراء ، وختام الندوة تم تنفيذ حلقة نقاشية مع الطلاب فى إقامة المشروعات البيئية وفوائدها من خلال الاقتصاد الدوار و تحقيق رفاهية الإنسان من خلال الحفاظ على البيئة و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .