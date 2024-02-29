شباب ورياضة دمياط تتسلم 2700 شجرة زينة ومثمرة

فى ظل ما تشهده محافظات مصر ودول العالم من تغيرات مناخية، تم تدشين المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة، اهتماما منها بالبعد البيئى، ضمن خطتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن الدمياطي

وتأتى أهم أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها فى ضرورة العمل التشاركى سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

واتخذت محافظة دمياط، خطوات إيجابية فعالة لتطبيق المبادرة بشكل مشرف يحقق أهدافها فى مختلف مدن وقري المحافظة، وتواصل مديرية الشباب والرياضة بدمياط جهودها بشكل يومى لزراعة الأشجار فى المدارس والحدائق والشوارع والأحواض والمسطحات الخضراء بنطاقها.

وأكد الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، بالفعل لابد من زيادة المسطحات الخضراء بنطاق المدن والقري، فى إطار المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، لافتا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأشار الشاذلي، إلى استلمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عدد 2700 شجرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة للتوسع فى زراعة الأشجار؛ ولخلق متنفس طبيعى للمواطنين.

ودشنت محافظة دمياط المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة، والتى تضم 5 أنواع من الأشجار المثمرة و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية، وتم توزيع الأشجار على مراكز الشباب وذلك لزراعتها بالشوارع والطرق العامة والحدائق، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، والتى تأتى أهميتها لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء. والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تهدف لزراعة الأشجار المثمرة، وأشجار الظل فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كما تهدف لإبراز الوجه الحضارى والجمالى والبيئى لمحافظة دمياط بإعتبارها مقصد سياحي

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