فوز جامعة بنها بكأس دورة خماسيات كرة القدم بجنوب الوادي

فاز فريق جامعة بنها، بكأس الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم، المُقامة بجامعة جنوب الوادي، بعد فوزه على فريق جامعة حلوان، ٥ أهداف مقابل هدف.

وحضر الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، ختام منافسات الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم والتي أقيمت في الفترة من 25_ 29 فبراير 2024 .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور اشرف موسى مدير البطولة.

وأسفرت منافسات البطولة، عن فوز فريق جامعة المنيا بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق جامعة جنوب الوادي بستة اهداف مقابل خمسة اهداف لجامعة جنوب الوادي.

وفي نهاية حفل الختام قام الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتسليم جوائز البطولة للفرق الثلاثة الاولى.

وهي جامعة بنها صاحبة المركز الأول وجامعة حلوان صاحبة المركز الثاني وجامعة المنيا صاحبة المركز الثالث.

كما حصل اللاعب محمود رشاد من جامعة حلوان على كأس أفضل لاعب في البطولة بينما حصل الطالب علي عبد الله رامي من جامعة بنها على كاس افضل حارس مرمى والطالب اسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.