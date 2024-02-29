الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فوز جامعة بنها بكأس دورة خماسيات كرة القدم بجنوب الوادي

كأس البطولة
كأس البطولة

فاز فريق جامعة بنها، بكأس الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم، المُقامة بجامعة جنوب الوادي، بعد فوزه على فريق جامعة حلوان، ٥ أهداف مقابل هدف.  

 وحضر الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، ختام منافسات الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم والتي أقيمت في الفترة من 25_ 29 فبراير 2024 . 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور اشرف موسى مدير البطولة. 

 وأسفرت منافسات البطولة، عن فوز فريق جامعة المنيا  بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق جامعة جنوب الوادي بستة اهداف مقابل خمسة اهداف لجامعة جنوب الوادي.

 وفي نهاية حفل الختام قام الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بتسليم جوائز البطولة للفرق الثلاثة الاولى.

  وهي جامعة بنها صاحبة المركز الأول وجامعة حلوان صاحبة المركز الثاني وجامعة المنيا صاحبة المركز الثالث. 

  كما حصل اللاعب محمود رشاد من جامعة حلوان على كأس أفضل لاعب في البطولة بينما حصل الطالب علي عبد الله رامي من جامعة بنها على كاس افضل حارس مرمى والطالب اسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.

 

مواد متعلقة

أعطال بأجهزة المستشفيات الجامعية.. ورئيس جنوب الوادي يُوجه بالصيانة الفورية

جامعة جنوب الوادي تبدأ حزمة ندوات توعوية حول الفساد

تكريم 25 منظمًا لبطولة خماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

محمد صالح البحر: إعادة إحياء حرفة الفخار الـتراثية ضرورة

أستاذة جامعية: تهميش الحرفيين أدي إلى إنعدام فرص تشغيل الشباب

أحمد جريو: الزواج السري منعدم فى المجتمع الصعيدي

كروت ذكية لطلاب جنوب الوادي لسداد الرسوم الجامعية والمعاملات البنكية

جنوب الوادي: اجتياز التحول الرقمي شرط منح الدرجات العلمية

الجريدة الورقية