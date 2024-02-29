إزالة 12 حالة تعدِ على أملاك الدولة بدمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإزالة 12 حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة كفر سعد بمساحة 1457 متر مربع، وذلك فى ختام الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة ال22.

وأضافت عوض أن إجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة 93 حالة بمناطق مختلفة بمساحة اجمالية 7026 متر مربع، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الإستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة.

وشددت عوض على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، و التصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب، مضيفة أنها تفقدت المعارض بصحبة كلا من محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، واللواء شريف المواردى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واللواء خالد عبد العال معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024 ، ومحافظ القاهرة المقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر .

حيث شارك به عدد من الجهات المجالس التصديرية والغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتضمن منتجات متنوعة من الأجهزة الكهربائية والالكترونية والسجاد والمفروشات والملابس والأدوات المنزلية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية والجلود ، إلى جانب مشاركة الغرفة التجاريه بمحافظة دمياط بجناح داخل المعرض ، بمنتجات الأثاث الدمياطي وذلك فى إطار الاتفاق المبرم بين المحافظة وهيئة المعارض لاتاحة الفرصة للصناع بالمحافظة للمشاركة فى هذا المعرض الها.

واكدت عوض انها زارت جناح الغرفة وتواصلت مع الصناع واطلعت على المعروضات التى تنوعت بين أثاث مودرن وكلاسيك وما يقدمونه من عروض بتخفيضات على المنتجات بنسبة تصل إلى 20% ، هذا إلى جانب مشاركة شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي لتقديم خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط على 12 شهر بدون فوائد خلال فترة المعرض وفقًا للبروتوكول المبرم بين الغرفة التجارية والشركة. فيما وقد وجهت عوض الشكر إلى هيئة المعارض على إتاحة الفرصة للصناع بالمحافظة على هذه المشاركة القوية لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط بما يساهم فى دعم الجهود المبذولة لتطوير والنهوض بهذه الصناعة الوطنية ، كما اعربت عن تطلعها الى العمل نحو المزيد من أُطر التعاون لمواكبة إستراتيجية الدولة نحو التطوير وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



ويشار إلى أن معرض القاهرة الدولى يقام على مساحة 16 الف متر مربع ويحظى بمشاركات دولية ومحلية وذلك بما يقرب من 200 شركة ، كما تم اختيار دولة ليبيا كضيف شرف للمعرض هذا العام ، علاوة على مشاركة وزراة الإنتاج الحربى وشركة امان التابعة لوزارة الداخلية لتقديم السلع الغذائية والاساسية، هذا إلى جانب مشاركة بنك مصر لتقديم خدمات بنكية وائتمانية ، وتحظى المعروضات بتخفيضات هائلة.

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