معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة القناة يشارك في المؤتمر الدولي الفرنسي

شارك برنامج الفرانكوفونية معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس في المؤتمر الدولي بفرنسا.



قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة انه تم اختيار خمسون طالب وطالبه بمرافقه وإشراف الدكتورة شهيره عبدالله منسق برنامج الفرانكوفونية بالمعهد بمناسبه شهر للفرانكوفونيه.



وقد شارك في المؤتمر حوالي خمسون طالبا منهم باحثين ماجيستير ودكتوراه من معهد الدراسات الأفروآسيويه للدراسات العليا وطلاب و خريجين ومهتمين باللغة الفرنسية.

ويعد هذا المؤتمر الدولي كل عام بمناسبه اليوم العالمي للفرانكوفونيه ويتم برعاية مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبه الإسكندرية بقياده الدكتورة مروه الصحن.

بحضور كبار الشخصيات الفرانكوفونية في العالم ووزراء وسفراء ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم ومختلف الدول الناطقة بالفرنسية.



وجهت الدكتورة شهيرة عبدالله الشكر للدكتوره مروه الصحن راعي الأنشطة الفرنكوفونية بركز الأنشطة الفرنكوفونية CAF بمكتبه الإسكندرية. والشكر لـAUF.



وترجع المشاركة للتشجيع الذي يقدمه رئيس جامعه قناه السويس الحكيمة التي تشجع وتدعم معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا باستمرار



وإشراف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر حساني عميده معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا والدكتور حسنين السعيد وكيل المعهد. والدكتورة فاطمة نصر منسق البرامج.