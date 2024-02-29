حمادة هلال يطرح «وردة بيتنا» الليلة

يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «وردة بيتنا» بمناسبة عيد الأم، وذلك مساء اليوم الخميس عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب .

وكان حمادة هلال طرح آخيرًا أغنية بعنوان “متحملاني” من كلمات وألحان مصطفى شكر، توزيع أحمد أمين، وتقول كلماتها:"ربنا بيراضي وراضاني

لما بقيتي ليا وعلشاني

أنا متمنتش أكتر منك

بتبيعي الدنيا وشارياني

الحظ اما ضحكلي هداني

وأنتي هدية وتعويض ليا

عن فرحة زمان كانت سيباني

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

مقدمالي أكتر من اللي بيتعمل وريحتي بالي

يا اغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي

العين بتشوفك ملياها

اسراري معاكي وعارفاها

انا امنك على نفسي الطالع

تكمل سكتي لو بدأها

الدعوة اللي انا عيشت شايلها

كان فرحة نصيبي مأجلها

مين غيرك اعيش كدة وياها

متحملاني وفي كل لحظة ضعف جنبي مقوياني

لا مخلياني شايل هموم أبدا في يوم ومكملاني

واخده بايديا في كل ضيقة ومعدياني

متحملاني أنتي اللي متشالك في قلبي ده حب غالي

يا اغلى من كل اللي كنت بشوفه غالي ".

يذكر ان الفنان حمادة هلال طرح آخيرًا، أغنية بعنوان “روح الروح” من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، إخراج كريم مسلم، توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تقول كلمات الأغنية:

ياللى بتتقل عليا.. ماتلخص يلا وتعال

ليه كل ما اقولك بحبك .. بترد الحب باشتغالة

قلبى من يوم ما حبك .. مش عارف أوصف

له حالة

بيتك ده حضن .. ولو مشيت هييجى له قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيك .. لاتبعد دقيقة أنا غصب عنك ليا فيك

بص هقولها بصراحة .. ومش هجيبها بشكل شيك

احسبها زى ما تحسبها .. بالعافية انا هبقى ليك

اسمع يا روح الروح .. مش هسيبك منى تروح".

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

برومو مسلسل المداح أسطورة العودة

وكانت طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .

برومو مسلسل المداح أسطورة العودة

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

مسلسل المداح الجزء 3

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه في رمضان 2023 على شاشة "MBC مصر".