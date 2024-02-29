التعرق بعد الأكل قد يشير إلى مرض خطير

تناول الطعام الساخن أو الحار يسبب التعرق لدى الكثير من الأشخاص، ويعتبر الأطباء أن رد الفعل هذا طبيعي، لكن في بعض الأحيان قد يشير التعرق المرتبط بالطعام إلى وجود مشاكل في الجسم ويتطلب إجراء فحص طبي.

ماذا يعني العرق بعد الأكل؟

عند تناول طبق ساخن أو حار، ترتفع درجة حرارة الجسم، وينشط الجسم عملية التعرق بشكل طبيعي ولكن في بعض الأحيان يكون التعرق "غير مبرر"، كما قال الأطباء لـ Medical Insider.

ووفقا لهم، قد يكون التعرق الغزير بعد تناول أي طعام مرتبطا بمتلازمة فراي، التي تتميز بتلف العصب في الغدة النكفية ويمكن أن تتطور متلازمة فراي نتيجة للإصابة أو المرض أو الجراحة، ومن أعراضه الواضحة التعرق على جانب واحد فقط من الوجه ولاحظ الأطباء أن البوتوكس يستخدم بنجاح كبير في علاج المرضى الذين يعانون من متلازمة فراي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث إنتاج العرق النشط في مرض السكري أو مرض باركنسون (مرض تنكسي في الدماغ يؤدي إلى الوفاة) والمرضى الذين يعانون من مثل هذه الأمراض يعانون من تلف الأعصاب في تجويف الفم، ويؤثر التعرق الناتج عن مرض السكري أو مرض باركنسون على الصدغين والخدين والرقبة والجبهة والمنطقة المحيطة بالشفتين.

وما لم يكن التعرق نتيجة لإصابة أو عملية جراحية، فيجب أن يكون مدعاة للقلق ويجب على الأشخاص الذين يتعرقون بشكل مفرط بعد تناول الطعام أو شمه أو التحدث عن الطعام استشارة الطبيب.