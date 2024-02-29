تدريب موسع للقيادات الدينية حول تنظيم الأسرة بقنا

عقدت مديرية الشؤون الصحية بقنا، الإجتماع الشهري لعدد من مسؤولي الإعلام والقيادات الدينية، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف بهدف تعزيز المفاهيم الصحيحة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، أن التدريب يأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الأوقاف في نشر ثقافة تنظيم الأسرة وأثرها علي أفراد الأسرة، وذلك ضمن تنفيذ مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه هيئة جون سنو بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والمجلس القومي للسكان.

وأكد بدران أن الإجتماع التنسيقي بين مسؤولي الإعلام والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بالمحافظة ومراكزها المختلفة من أجل تعزيز المفاهيم الصحيحة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات.

ويركز المشروع علي العمل في قري حياة كريمة من أجل المساهمة في تنمية تلك القري، وتحسين مستوي معيشة أفرادها.

حيث يهدف مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة إلي تحسين جودة واستخدامات خدمات تنظيم الأسرة الطوعية في محافظة قنا، وذلك ضمن 21 محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك حتي شهر ديسمبر 2024.

فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أن التدريب شمل التوعية حول دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية، وتعزيز السلوكيات الصحية المختارة، بالإضافة ضمان جودة ودقة البيانات التي تؤدي إلي التخطيط المبنى علي الأدلة لتعزيز صنع القرار.

وذلك في إطار تعزيز السلوكيات الصحية المختارة، يقوم مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بتنظيم إجتماعات دورية بين مسؤولي الإعلام والقيادات الدينية المؤثرة في المجتمع من أجل التأكيد علي المفاهيم الصحيحة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات.

و من أجل المساهمة في رفع وعي أفراد المجتمع، والقيادات المجتمعية، والفئات المستهدفة من السيدات في سن الحمل والإنجاب حول أهمية تنظيم الأسرة في المساهمة في بناء الأسرة المصرية والتنشئة الصحية السليمة للأطفال، والحفاظ علي صحة الأمهات من أجل إعداد أجيال يكون لها دور فعال في عملية التنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030.