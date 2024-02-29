سلة الأهلي يستضيف الجزيرة في دوري السوبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الجزيرة اليوم في مباراة هامة ضمن مؤجلات دوري السوبر رجال لكرة السلة.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي لتقديم عرض قوي ومواصلة انتصاراته في البطولة.

واختتم الأهلي مرانه أمس بقيادة اوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق سموحة بنتيجة 74-58 ضمن منافسات البطولة.

سيدات طائرة الأهلي يواجه الشمس في بطولة الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق الشمس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، على صالة اتحاد الشرطة ويسعى الأهلي للفوز والاقتراب من التأهل لنصف نهائي البطولة.

وشهد المران الختامي أمس، جلسة لإبراهيم فخر الدين، المدير الفني، مع اللاعبات طالب خلالها بإغلاق صفحة الفوز ببطولة كأس السوبر والتركيز في مباريات دور الـ٨ من بطولة الدوري لحسم التأهل.

وكان سيدات طائرة الأهلي قد فاز على الزمالك في المباراة الماضية بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر.

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