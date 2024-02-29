هيئة الاستثمار تروج لقطاعات الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية وصناعة السيارات والأدوية

مصر تستعد لإقامة مؤتمر استثمارى كبير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

بدأت الحكومة التحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر القادمة، حيث قام وفد اقتصادى مصرى بزيارة إلى بروكسل للقاء كبار مسئولى المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكى والأوروبى، واستقبل الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وفدًا اقتصاديًا مصريًا رفيع المستوى من كبار مسئولى القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار فى مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادى الجارية فى البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر المقبلة.

قامت السفارة المصرية والمكتب التجارى التابع لها فى بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات لـ«الوفد»، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية فى أوروبا Solar Power Europe.

عرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الوفد التسهيلات التى تقدمها الدولة والهيئة العامة للاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابى على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصرى. وأضاف «هيبة» أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التى تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبى، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والأمن الغذائى والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما فى ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الأدوية وغيرها.

وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التى تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 موانئ على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى جهود توطين الصناعات فى المنطقة الاقتصادية، خاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبى.

وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، تطورات عملية الإصلاح الاقتصادى التى أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، منوهة إلى وثيقة ملكية الدولة التى تم الإعلان عنها فى عام 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التى ستتواجد بها الدولة، وتلك التى ستتخارج منها. كما تحدث السفير عمر أبو عيش عن أهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.

كما تناول ممثلو القطاع الخاص المصرى ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية فى مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعيه المصرية لشباب الأعمال، وممثل اتحاد الصناعات عن فرص الأعمال والاستثمار المتاحة حاليا فى مصر. من جانب آخر، أعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكى والأوروبى عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية فى مصر فى قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وكذا المشاركة فى مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.

كما استعرض السفير بدر عبدالعاطي العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، وكذا على المستوى الثنائى بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين. كما أبرز الإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها مصر فى قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتى ستكون أحد القطاعات التى سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته فى مصر قريبًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. كما قامت

السفارة المصرية فى بروكسل والمكتب التجارى التابع لها بتنظيم لقاء لـ«الوفد» المصرى بحضور جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكى، والدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة فى العديد من المجالات، والتى من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.

واستعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الوفد الاقتصادى عملية الإصلاح الاقتصادى الجارية فى مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلى مع ممثلى الشركات البلجيكية العاملة فى مصر، والتى تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة فى مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر، فضلاً عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وحاجة أوروبا لاستيراد حوالى ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنوياً، كما تم تناول فرص التعاون فى العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.

وأعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيداً بعرض الوفد المصرى للفرص والإمكانيات الواعدة فى الاقتصاد المصرى والقطاعات التى سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.