برنامج تدريبي للكوادر الدبلوماسية بموريتانيا

ينظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية دورة تكوينية لصالح 30 من الاطارات الدبلوماسية الموريتانيا، تنفذ بالأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، وذلك في مجالات تقنيات التفاوض والوساطة والبروتوكول تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بحضور العالية بنت يحي منكوس السفيرة الأمينة العامة للوزارة .



أعربت السفيرة العالية بنت يحيى منكوس عن جزيل شكرها لجامعة الدول العربية وللصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على تنفيذ هذا النشاط الهام، داعية المشاركين إلى متابعة المحاضرات لتعزيز مهاراتهم في مجالات التفاوض والوساطة والبروتوكول بما يمكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجه.

وحضر مراسم افتتاح الدورة، التي تدوم اسبوعاً، السفير المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية عبد القادر محمد أحمدو، والمدير العام للدعم والوسائل المشتركة بالوزارة وسيسوقو، والمديرالعام المساعد للأكاديمية، وعدد من اطارات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

‎ولدى افتتاحها أعمال الدورة يوم 27 فبراير الجاري.

كما وجه المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية الشكر لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، مثمنا التعاون الوثيق بين الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية و هذا الجهاز العربي المعني بالمعونة الفنية للدول الإفريقية.

كما اشار الى أهمية المحاضرات حول تقنيات التفاوض والوساطة والبروتوكول التي سيقدمها السفير عمار عبه وهو الدبلوماسي المتمكن وذو التجربة الغنية، داعيا المشاركين إلى التركيز على هذه الدورة من أجل تحسين خبراتهم واكتساب مهارات جديدة.