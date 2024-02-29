35 خدمة وإصدار 16 رخصة قدمتها سيارة المركز التكنولوجى المتنقل في كفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الخميس، أعمال سيارة المركز التكنولوجى المتنقل فى تقديم الخدمات وإصدار التراخيص الفورية للموطنين، للتيسير على متلقى الخدمات وأصحاب المحال التجارية الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجى الثابت لتوفير الوقت والجهد والمال، وذلك للإستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والتى تستهدف تقديم الخدمات فى القرى والمراكز ومناطق التجمعات السكنية بمدينة كفر الشيخ.

وقال المحافظ أنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كفرالشيخ، لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزانة إلكترونى ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجى نحو التحول الرقمى، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية فى الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل قدمت 35 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال الأسبوع الجارى، وإصدار 16 رخصة فورية، لافتًا أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعددة، فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية، للإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

