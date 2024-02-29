كولر يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي قبل لقاء يانج أفريكانز

وجه السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء قبل لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر غداً الجمعة في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب كولر بالحضور بكثافة خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق.

وأضاف:" جماهير الأهلي دائماً تطالبه بالفوز بإفريقيا، وهذا الأمر يحتاج إلى تعب ومجهود كبير وفي نفس الوقت يحتاج إلى حضور الجماهير ودعمهم للاعبين خلال المباراة باعتباره أمر في غاية الأهمية".

وشدد في الوقت نفسه على أن الأهلي فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة والفريق يحتاج إلى حضور جماهيره بنفس القوة والكثافة في جميع المباريات.

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