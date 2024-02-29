كولر يعلن تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم وموقفه من لقاء الأهلي ويانج أفريكانز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تفاصيل إصابة لاعبه محمد عبد المنعم مدافع الفريق وموقفه من خوض لقاء يانج أفريكانز التنزاني المقرر غداً الجمعة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في مؤتمر صحفي ، اليوم الخميس ، إن عبد المنعم اشتكى من بعض الآلام في المباراة الأخيرة ضد بلدية المحلة بالدوري الممتاز وتم استبداله كإجراء احترازي.

وأشار إلى أن عبد المنعم سيخضع لاختبار طبي على هامش مران اليوم الخميس لتقييم حالته الطبية وحسم موقفه من خوض لقاء يانج أفريكانز.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك إصابات عديدة داخل صفوف الفريق، ولكن في الوقت نفسه يوجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز ومن بينها خط الدفاع بعد الإصابة التي أبعدت ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وضمن التأهل بشكل رسمي إلى ربع النهائي.

ويسعى الأهلي لحسم الصدارة بالفوز أو التعادل مع يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.