بجامعة القناة".. السماح بقبول بدء الدراسة للطلاب الوافدين

أعلن مجلس جامعة قناة السويس- بجلسته أمس الأربعاء الموافق 28 فبراير، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- عن حزمة من القرارات الهامة لطلاب الدراسات العليا.

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً للتيسير على باحثيها، وطلاب الدراسات العليا بها.

وفي سياق متصل - أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن السماح بقبول بدء الدراسة للطلاب الوافدين مع بداية الفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) للكليات التي تعمل بالساعات المعتمدة، وذلك بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم 425 والمنعقده بتاريخ 19 فبراير.

يأتي هذا القرار حرصاً من إدارة الجامعة على تيسير الإجراءات الخاصة بالطلاب الوافدين.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول أنه تمت الموافقة على مد فترة القيد عام أكاديمي لطلاب برنامج الدراسات الفرانكفونية بمعهد الدراسات الأفروآسيوية، والذي مر على اجتيازهم السنة التمهيدية، مع التعميم على الحالات المماثلة في باقي الكليات، وذلك لحين النظر في إعادة تعديل المادة التي تنص على " لا تزيد الفترة البينية بين اجتياز المقررات الدراسية بنجاح والتسجيل للرسالة عن 12 شهر، ويلغى القيد للدرجة في حالة تجاوز هذة المدة".

كما وافق المجلس على تعديل لائحة دبلوم الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق.

وشملت التعديلات - لائحتي الدبلوم والماجستير المهني في طب الأحياء المائية وتطبيقات الأمان الحيوي، ولائحة الدبلوم المهني " نظم إدارة الجودة والسلامة في سلسلة اللحوم بكلية الطب البيطري.