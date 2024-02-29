كولر: هدفنا الصدارة.. وإهدار الفرص جزء من كرة القدم

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط خلال مواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا المقرر لها مساء غدٍ الجمعة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس: " يانج أفريكانز أظهر قدرات جيدة في المباراة التي جمعت الفريقين في تنزانيا، وخلال الجولة الماضية في دور المجموعات حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف وهو ما يؤكد قوة الفريق وأن مواجهته غدا لن تكون سهلة".

وشدد المدير الفني على أن الفريق يحتاج إلى كامل تركيزه غدا أمام يانج أفريكانز للحصول على الثلاث نقاط.

وشدد كولر على أنه يحتاج إلى اللاعب الجاهز والذي يعيش حالة من التركيز في مباراة الغدـ وأن فلسفته كمدرب أن المباراة المقبلة هي الأهم وهو ما يؤكد عليه دائما في حديثه مع لاعبي الفريق.

وأوضح المدير الفني أن إهدار الفرص والتسجيل جزء من كرة القدم وأنه يأمل كمدرب في وجود حالة من التركيز أمام المرمى واستغلال لاعبي الفريق كل فرصة للتسجيل.