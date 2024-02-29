السفير حسام زكي يشيد بلقائه مع خارجية تركيا لبحث الأوضاع الإقليمية

أشاد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بنتائج زيارته أمس الاربعاء إلى تركيا لبحث العلاقات التعاون العربي التركي وتطورات الأوضاع في الاقليم، وجلسة المباحثات التي عقدها مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز.

وقال زكي في منشور له على صفحته الرسمية علي الفيسبوك: "زيارة جيدة وإيجابية إلى تركيا ومحادثات مفيدة مع نائب وزير الخارجية أحمد يلدز حول الإقليم وأزماته والعلاقة بين الجانبين، أعقبها لقاء نوعي مع وزير الخارجية هاكان فيدان".

ومن جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن سعادته باستضافة السفير حسام زكي، في أنقرة، وقال: "تبادلنا وجهات النظر بشأن العلاقات بين تركيا والجامعة العربية والتطورات الراهنة في غزة والقضايا الإقليمية الأخرى".

والأسبوع الماضي، استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الرئيس التركي السابق عبدالله جول، لمناقشة الأوضاع في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.