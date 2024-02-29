اختيار الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية .. وزراء العرب يشكرون "السيسي" لاهتمامه بذوي الهمم

في افتتاح مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

أصدر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قرارا وزاريا باختيار مدينة الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2024 ومدينة بغداد عاصمة للثقافة الرياضية العربية 2025، ووجه وزراء الشباب والرياضة العرب، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تشريفه ورعايته للنسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" ، تأكيداً على مدى الاهتمام والحرص بأبناء مصر من النشء والشباب ذوى الهمم والقدرات الخاصة والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة (47) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة العربية ، برئاسة محمد سلامة النابلسي وزير الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحضور هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وجرى تسليم رئاسة المجلس الوزاري من الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي إلى الدكتور محمد النابلسي وزير الشباب الأردني.

أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بقوة وصمود الشباب الفلسطيني وتمسكه بحقه في الحياة، وقال : " أن العالم شهد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كيف قام المتطوعون و الأطباء وكوادر الدفاع المدني ، بأدوار بطولية على مدار شهور تَجلت في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومساعدة النازحين " ، مفتخرا بالشباب من المصورين والصحفيين والإعلاميين الذين قاموا بتغطية الأحداث وتوثيقها ونشرها للعالم رغم كل المخاطر المحيطة بهم.

وأضاف أبو الغيط أن التاريخ سيُخلد قوة وبسالة الشباب الفلسطيني وإيمانه بعدالة قضيته ، وأن جيلاً جديداً سيخرج من رحم هذه الأزمة أشد إيماناً بالقضية وبالمستقبل ، لافتا الي أهمية ومسؤولية كافة مؤسسات العمل العربي المشترك في احتضان هذا الجيل وتعزيز صموده ومساعدته على اجتياز هذه المحنة إلى المستقبل الذي لا يمكن أن يقدر الاحتلال مهما بلغ من والجبروت والبطش على حرمان أبناء فلسطين منه.

واستنكر أبو الغيط الفيتو الأمريكي الذي يقف مرارا أمام قرار وقف الحرب ، ووصفه بالضوء الأخضر الذي يعطي اسرائيل الغطاء السياسي لمواصلة الحرب ، مؤكدا ان الاحتلال لا يعترف بقوانين الحرب، ولا يلقي بالاً للقانون الدولي الإنساني .

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن ، لافتا أنها تعد الوثيقة الأولى من نوعها على المستويات الإقليمية وتمثل خارطة طريق لتنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في المنطقة العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط خلال كلمته اكد أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة، قتل أطفال وصحفيين وعاملين بالأمم المتحدة ما يفوق أعداد من قتلوا من هذه الفئات في أي نزاع في التاريخ الحديث ، وهو ما يعكس وحشية الاحتلال وتجاوزه لأبسط مبادئ الإنسانية والأخلاق، فضلاً عما يكشف عنه من أزمة ضمير كبرى يعانيها المجتمع الدولي الذي يعجز عن وقف هذه الجرائم.

من جانبه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المشروعات والأنشطة العربية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لاقت نجاحاً وتأثيراً ملموساً على واقع شبابنا العربي، وهو الأمر الذى يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه، ومثلت الحزمة المتنوعة من المشروعات والأنشطة والمبادرات الشبابية العربية ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، نموذجاً واضحاً على التكاتف العربي وتعظيم إسهامات الشباب وتنمية قدراتهم فى أكثر من 44 مشروع فى مجالات متنوعة.

وأشاد صبحي بحرص جميع الدول العربية علي التوسع في تنوع الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق أكبر مشاركة بين الشباب العربي في مختلف المجالات الشبابية والرياضية ، والتي تسهم في تبادل الخبرات واكتساب الشباب العربى لمعارف جديدة وتنمية مسارات العمل العربي المشترك لديهم، لافتا إلى أهمية اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للاهتمام بالبرامج الشبابية ، ووصفه بأنه علامة بارزة ومضيئة علي طريق التعاون والترابط العربي.