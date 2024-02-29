تشكيل فيوتشر المتوقع لمواجهة سموحة اليوم في الدوري

يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فريق مودرن فيوتشر، ضمن ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع لمواجهة سموحة في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط الدفاع: باسم على، خالد رضا، على الفيل، محمد ربيعة.

في خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، على زعزع، هشام عادل.

في خط الهجوم: أحمد عاطف، على ياسر.

موعد مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري المصري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب سموحة وفيوتشر في الدوري المصري

يخوض فريق سموحة صاحب الأرض مباراة اليوم وهو يتواجد، في المركز الثامن بعد 12 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولاقى الهزيمة في مباراتين.

أما فيوتشر فاحتل المركز الحادي عشر، برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين، ولاقى الهزيمة 4 لقاءات.