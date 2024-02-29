تشكيل سموحة المتوقع لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

يستضيف فريق سموحة ضيفًا من العيار الثقيل مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي أمام مودرن فيوتشر، ضمن ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل سموحة المتوقع لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري المصري

في حراسة المرمى: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمد المغربي – عبد الرحمن عامر – محمد متولي – محمد عصام.

في خط الوسط: عبد اللطيف بن قسو – محمد مصطفى ميدو – طارق علاء.

في خط الهجوم: عمرو قلاوه – دوكوا دودو – حسام حسن.

موعد مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري المصري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب سموحة وفيوتشر في الدوري المصري

يخوض فريق سموحة صاحب الأرض مباراة اليوم وهو يتواجد، في المركز الثامن بعد 12 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولاقى الهزيمة في مباراتين.

أما فيوتشر فاحتل المركز الحادي عشر، برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين، ولاقى الهزيمة 4 لقاءات.